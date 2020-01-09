防特朗普衝動 美國國會眾院今表決限制總統開戰權

美國聯邦眾議院議長佩洛西表示，總統特朗普下令狙殺伊朗重要將領後，民主黨把持的眾院1月9日表決，以防特朗普對伊朗發動戰爭。伊朗對美國在中東的存在施行報復，但國際與軍事觀察認為態勢降溫。

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據法新社報道說，美國國會眾院將表決限制戰爭權，防特朗普對伊朗開戰。據美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8日表示，總統特朗普下令狙殺伊朗重要將領後，民主黨把持的眾院明天即9日將表決，以防特朗普對伊朗發動戰爭。

特朗普與伊朗官員先前相互恫嚇，現在語調緩和下來，共和黨人與民主黨人普遍對此表達支持，而伊朗以導彈攻擊美軍駐紮的伊拉克基地，沒有造成美國人員身亡，也讓他們感到欣慰。

但美國政府高階官員舉行的機密簡報會，沒有讓許多民主黨人信服，共和黨也有至少一人感到憤怒，不認為特朗普上周在伊朗最高指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）抵達伊拉克時將之擊斃是合理的，而此舉使得緊張關係急遽升高。

佩洛西表示，民主黨人將採取進一步行動，因為國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等高階官員8日向國會議員舉行閉門簡報會時，沒有消除他們的疑慮。

佩洛西在聲明中說：「總統已經清楚表明，他沒有協調一致的策略，可以保護美國人安全、降低美伊緊張情勢並確保區域穩定。」據佩洛西說：「總統未依照戰爭權力法（War Powers Act ）充分通知，還有政府今天舉行的簡報會，都未能消除我們的疑慮。」

法新社說，根據1973年的戰爭權力法，政府採取重大軍事行動前必須通知國會，但特朗普異常保密他狙殺蘇雷曼尼的原因。

據佩洛西說，因此，根據1973年戰爭權力法，眾院將舉行表決，約束特朗普對伊朗發動戰爭的權力。佩洛西說，眾院也可能會馬上考慮撤銷在2001年911攻擊事件後通過的動武授權。連續3任政府都以這項授權作為法律依據，對伊斯蘭世界發動一系列軍事行動。

法新社認為，不過，任何約束特朗普權力的行動，都可能很難在聯邦參議院闖關成功，因為特朗普所屬的共和黨佔有多數席次。