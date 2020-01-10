彈劾特朗普 佩洛西打造堅固訴狀再遞參院

去年12月，特朗普成為美國歷史上第三位遭到彈劾的總統，眾議院投票指控他濫用權力和妨礙司法。但佩洛西一直沒有向參議院提交彈劾條款，此舉意在向參議院共和黨領袖米奇•麥康奈爾施壓，要求在審理期間允許傳喚新的證人和提交新的證據。民主黨佔多數的眾議院昨天通過決議案，限制特朗普對伊朗動武權限。

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據法新社報道，美國聯邦眾議院議長佩洛西拖延數周，遲未把彈劾總統特朗普條文送交聯邦參議院；在要求行動壓力升高之際，佩洛西星期四天說，「不久後」可能就會送出條文，讓參院進行後續審判。

國會頭號民主黨人佩洛西再次呼籲參院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）為這場歷史性審判訂定規則，這樣她才能「看到」彈劾管理人（Impeachment Manager）、也就是這場審判的檢察官，會在什麼樣的「競技場」進行審判。

她嗆聲說：「難道那樣要求太過分嗎？」

特朗普上月遭到彈劾，理由是濫權施壓烏克蘭調查可能成為2020大選對手的政敵拜登（Joe Biden），以及妨礙國會後續調查。之後佩洛西一直伺機而動，不願在麥康奈爾保證進行「公平」審判、讓民主黨人得以傳喚重要證人和索取文件之前遞出條文。她說，「我不會無限期地扣住條文，我會在我準備好的時候遞出，可能就是不久後。」

據英國金融時報報道，去年12月，特朗普成為美國歷史上第三位遭到彈劾的總統，眾議院投票指控他濫用權力和妨礙司法。但佩洛西一直沒有向參議院提交彈劾條款，此舉意在向參議院共和黨領袖米奇•麥康奈爾(Mitch McConnell)施壓，要求在審理期間允許傳喚新的證人和提交新的證據。

本周早些時候，麥康奈爾表示，共和黨人“有足夠的票數”在不與民主黨人達成交易的情況下推進審理工作。但根據目前的參議院規則，在從眾議院收到條款之前，彈劾審理不能開始。佩洛西周四對記者表示，在麥康奈爾提供有關如何進行審理的更多細節之前，她不會提交這些條款。不過，佩洛西補充稱，她不會“無限期地”推遲提交彈劾條款，並表示：“當我準備好後，我就會把它們發出去。可能很快。”

報道說，以參議院少數黨領袖查克•舒默(Chuck Schumer)為首的民主黨人，正推動彈劾審理將未參與去年眾議院調查的證人的證詞包括在內，其中包括美國前國家安全顧問約翰•博爾頓(John Bolton)和白宮代理幕僚長米克•馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)。

白宮已命令官員不得在眾議院調查中作證。但本周早些時候，博爾頓表示，如果收到傳票，他願意在參議院審理中作證。