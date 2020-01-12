彈劾特朗普 美眾院下周提交彈劾條款

美國眾議院議長佩洛西說，眾議院下周將推進向參議院提交彈劾條款的工作。此前，眾議院暫緩提交這些條款，目的是確保對總統特朗普的審判將包括證人和新文件。

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據華爾街日報今天報道說，美國眾議院議長下周將向參議院提交彈劾條款。美國眾議院議長南希．佩洛西(Nancy Pelosi)說，眾議院下周將推進向參議院提交彈劾條款的工作。

此前，眾議院暫緩提交這些條款，目的是確保對總統特朗普的審判將包括證人和新文件。要將這些條款提交參議院，眾議院必須對一項決議進行投票，該決議將任命彈劾管理人，並向眾議院提交證據。投票將提交條款，並自動引發參議院的審判。

去年12月，民主黨領導的眾議院批准了兩項彈劾條款。第一項指控稱，特朗普向烏克蘭施壓，要求其展開可能在2020年美國大選中對他有利的調查，這構成了濫用權力。第二項目指控稱，白宮阻止關鍵證人作證的努力等同阻撓國會。

據法新社，美國聯邦眾議院議長佩洛西被批評拖延數周，遲未把彈劾總統特朗普條文送交聯邦參議院；在要求行動壓力升高之際，佩洛西解釋說，「不久後」可能就會送出條文，讓參院進行後續審判。但佩洛西沒有具體提出提交日期。

該報道說，美國國會頭號民主黨人佩洛西再次呼籲參院多數黨領袖為這場歷史性審判訂定規則，這樣她才能「看到」彈劾管理人（Impeachment Manager）、也就是這場審判的檢察官，會在什麼樣的「競技場」進行審判。