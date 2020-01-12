美國軍隊驅辭了一些沙特培訓士兵

美國佛羅里達州海軍基地受訓的一名沙特阿拉伯軍官去年12月開槍濫射後遭擊斃，全案經調查後，美方將驅逐至少十餘名沙特受訓學員。消息說雖然這十餘名遭驅逐的沙特受訓學員未被指控是濫殺者幫兇，但他們被發現當中有些人與極端主義運動有關連 。

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據法新社今天報道說，調查佛州海軍基地槍擊案後，美國擬驅逐沙特學員。美國有線電視新聞網（CNN）報道，在佛羅里達州海軍基地受訓的一名沙烏地阿拉伯軍官去年12月開槍濫射後遭擊斃，全案經調查後，美方將驅逐至少十餘名沙國受訓學員。

兇嫌阿爾沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）是赴美受訓的少尉軍官，去年12月6日他在佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）海軍航空站教學大樓開槍濫射，造成3死8傷，最後他被警方擊斃。CNN的報道說，雖然這十餘名遭驅逐的沙國受訓學員未被指控是阿爾沙姆拉尼的幫兇，不過經調查發現當中有些人與極端主義運動有關連，或者藏有兒童色情物品。

報道另根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）消息，美國聯邦調查局（FBI）展開的調查發現，槍擊案發生前，數名受訓學員並未通報兇嫌令人感到不安的行徑。

21歲的阿爾沙姆拉尼是沙烏地阿拉伯皇家空軍的少尉，他持有合法購得的9毫米口徑葛洛克（Glock）手槍，據報導槍擊前他曾發推文，痛斥美國「是個邪惡的國家」。

據報道，目前約有5000個國際軍事學員在美國受訓，包括在各軍種受訓的沙特學員共850人。