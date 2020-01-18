墨西哥政府加強對其南部邊境的控制

據法新社報道，墨西哥政府宣布加強對其南部邊境的控制，以應對即將到來的新一波難民潮。目前，有大約來自洪都拉斯和薩爾瓦多的3000多人組成的難民“大篷車”隊正湧向墨西哥南部邊界。

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墨西哥政府已經向南部邊界地區增派來200名國民警衛隊。危地馬拉政府日前表示，由至少2200人組成的中北美洲“大篷車”移民群體已經從洪都拉斯入境危地馬拉，並繼續朝着北方向墨西哥行走。他們給這一區域的國家帶來新的壓力，美國政府一直在施壓墨西哥等國，以打擊試圖入境美國的非法移民。在美國與墨西哥接壤的邊境上被捕的大多數移民從洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多出發，他們試圖擺脫長期的貧困或幫派暴力。

據美國五角大樓消息人士的話報道稱，美國國土安全部向五角大樓提交了資助其在與墨西哥邊界上修建270英里隔離牆的申請，五角大樓正在評估其成本和可行性。俄羅斯衛星網報道，五角大樓發言人稱，該申請的審議大約需要2個星期。他拒絕提供有關申請財務部分的信息。他指出，五角大樓此前僅部分滿足了涉及為修建邊界牆提供資金的要求。

特朗普政府於2019年2月宣布，全美進入緊急狀態，並命令政府各部門籌集共計67億美元的資金，用於建造邊境牆。特朗普政府已開始用飛機將墨西哥移民送回墨西哥遠端內陸深處，從今年1月底開始，每周預計將有2個航班，可以送走大約250人回墨西哥，這是美、墨擴大合作的一部份，以制止非法移民湧入美國和應對美墨邊界不斷髮生的危機。