美參議院彈劾後天啟程 特朗普厲喝快下刀別誤了頒國情咨文

1999年克林頓彈劾案參議院審理5周結案，1868年約翰遜（Andrew Johnson）的案子則審了3個月；現在，如果順了白宮與共和黨的意，美國總統特朗普的彈劾案會在2周內結束。這麼一來，特朗普就趕得上在2月4日發表國情咨文時，慶祝他早已預料到的無罪結案。特朗普高調催促彈劾案快快展開。

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據法新社今天報道，特朗普盼國情咨文前速戰速決，參院彈劾審理有望2周結束。但報道說，但這也得取決共和黨能否擋下民主黨提取文件與傳喚證人的要求，這些要求都可能加強不利特朗普的論據。

目前為止，聯邦參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）領導的共和黨人仍略居上風。

參院16日以肅穆、儀式性宣讀特朗普濫權與妨礙國會調查罪名展開彈劾審理，但審理規則與時程尚未定案。審理規則與時程將在21日確定，屆時100位參議員將辯論表決程序。

據該報道說，民主黨人要求參院同意提取重要文件，並傳喚4位現任與前任白宮高層官員作證，包括前國家安全顧問波頓（John Bolton）與白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney），這兩人據信都對特朗普被控的罪名有第一手了解。但聯邦眾議院進行彈劾調查時，白宮阻止眾院提取文件與傳喚證人，現在也沒跡象顯示他們會對此讓步。

米奇·麥康奈爾表示，審理在初步辯論、展開問話之後，才會決定是否同意提取文件與傳喚證人，不過他不認為有必要這麼做。

白宮本周也暗示了他們預期的發展：不會傳喚證人，白宮一位官員告訴記者：「我想，（審理）極不可能超過兩周。」這位官員表示，沒有必要拖更久，「總統應該無罪結案，我們認為這會發生，而且很快就會發生」。

法新社說，針對彈劾案，美國總統特朗普的法律團隊昨天公布他們在彈劾審判的辯護方向，並痛批彈劾程序於憲法不合且充滿危險。

特朗普法律團隊則強烈否認聯邦眾議院的彈劾，宣稱種種指控是「危險攻擊美國人民自由選擇總統人選的權利」。據他們在今天發布的6頁文件中主張，「這是想公然非法推翻2016年大選結果，並干預幾個月後即將登場的2020年大選」。

法新社說，民主黨控制的眾議院去年底通過總統濫用職權、妨礙國會調查兩項彈劾文後，這是特朗普陣營首度對其法律依據提出正式回應。特朗普辯護團隊說：「彈劾文在憲法上站不住腳，既沒有提出犯罪行為，也未說明觸犯任何法律。」

特朗普被彈劾的原因在於，他被控利用職權來施壓烏克蘭，扣住對烏國的4億美元軍援和兩國總統在白宮會面的機會，企圖要對方挖出民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的醜聞。

這名消息人士強調，去年9月時，特朗普已在聯合國會見烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），也已釋出軍援，因此與基輔當局之間沒有所謂的「交換條件」。