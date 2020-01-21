參議院彈劾開始了 特朗普逍遙達沃斯其律師促宣布無罪

美國聯邦眾議院以濫權和妨礙國會調查的罪名彈劾總統特朗普後，聯邦參議院於今天展開審理。特朗普今天抵達瑞士，已經在達沃斯世界經濟論壇發表演講。特朗普的律師團呼籲參議院審判宣告特朗普無罪。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，美國總統特朗普彈劾案參院將開審。美國聯邦眾議院以濫權和妨礙國會調查的罪名彈劾總統特朗普後，聯邦參議院將於今天展開審理。

目前彈劾特朗普的正式條文已於16日送交參議院，當天晚間，給特朗普的正式傳票便送抵白宮；白宮接着於18日作出回覆。雙方也在上周末向參議院提交概述案件的審理摘要。

據法新社介紹接下來可能程序說： 制定規則，參議院今天下午1時（台灣時間22日凌晨2時）將展開彈劾審理，由美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持。

首要工作便是制定審理規則，包括應該花多少時間聆聽眾議院檢控代表和被告方面的論證；應該安排多少時間給參議員提出、但由羅伯茲宣讀的提問；是否要傳喚證人或尋求其他證據等。

參院多數黨共和黨領袖20日晚間已提議，應讓兩造各自在兩天內有24小時做開場論證。

預料民主黨人將奮力確保能把傳喚證人和索取文件納入程序，並可能強迫參議院進行閉門辯論。

不過麥康奈已表示，在進行論證和提問之前，他不會考慮傳喚證人的問題。而共和黨在參院以53比47席佔多數，代表共和黨將佔得上風。

聽審階段，共和黨領袖已表示，自己草擬的審理規則，與1999年前總統克林頓的彈劾審理案「非常、非常相似」。當年參議院共花了5個星期審理柯林頓彈劾案，克林頓本人並未現身。預料特朗普也不會親自出席，他17日已指定9名律師組成的團隊為自己辯護。

法新社說，克林頓案開場時，被告方面便一條一條正式否認彈劾條文。接着才由眾議院檢控代表率先提出己方論證，雙方各自進行3天。參議員之後再透過首席大法官，向檢控代表和被告方面提出超過150個問題。

白宮已表示，預料兩周內特朗普的彈劾審理就會結束。

關於證人議題，參議院當年審理克林頓彈劾案時，在制定規則後的17天，閉門辯論兩項議題：一項是駁回指控，另一項是傳喚證人，每項議題可依簡單多數表決通過。報道稱，這兩項議題也可能同時出現在特朗普彈劾案。特朗普已呼籲參議院駁回指控，而眾議院檢控代表則希望傳喚證人與索取文件。

報道稱，若掌握參議院多數的共和黨維持團結，一旦他們想駁回彈劾案，就能如願。他們也能拒絕傳喚證人，並立即推動對特朗普的彈劾罪名進行最終表決。

在柯林頓案中，駁回彈劾的動議遭到否決，但傳喚證人的動議過關。3名證人私下作證後，參議院接着取得節錄的錄音證詞。這段程序使得克林頓案又拖了將近2周，最後參議院就彈劾條文表決時，認定克林頓無罪。

最後關於判決，法新社說，不管是要省略傳喚證人，或是要延長審理時間來取證，一旦證人議題獲得解決，彈劾案將進入判決階段。

若要認定總統有罪並罷黜他，必須有2/3的參議員同意才行。目前共和黨在參議院佔多數，而且到目前為止他們都堅定支持特朗普，特朗普幾乎可以確定最後會被宣判無罪。

特朗普前往瑞士參加達沃斯世界經濟論壇當天，特朗普的律師團提出審理備忘錄，要求參議院立即宣告無罪。

據法新社說，特朗普的律師團由12人組成，論點之一是質疑彈劾的概念，他們認為眾議院通過的兩項彈劾條文是「以不正當手段操弄程序」的產物，且「在憲法上看來有缺陷」，因為條文並不涉及違反現有法律。