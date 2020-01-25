特朗普成為第一位參加反墮胎遊行的美國總統

法新社報道說，美國總統特朗普成為歷來第一位親自參加華盛頓年度反墮胎遊行“為生命遊行”的美國總統，在這個選舉年的反墮胎集會中，尋求保守教派的支持。

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在華盛頓國家廣場上，特朗普對參加第47屆“為生命遊行”集會的數萬民眾表示，“我們聚集在這裡為的是一個非常簡單的原因：捍衛每一個孩子的權利，不管是已出生的，還是未出生的，讓他們實現神賜予他們的潛力。47年來，各個背景的美國人從全國各地趕來，挺身捍衛生命。今天，做為美國總統，我與你們站在一起，備感自豪。 ” 他抨擊民主黨人支持墮胎權利，宣稱“宗教自由”遭到破壞。特朗普說，“談到墮胎，民主黨人擁抱最激進、極端的立場。我們則採取決定性行動保護宗教自由”。他還為他的行政當局在國際上採取的停止向聯合國人口基金會出資等措施到自豪，並讚揚了參加遊行的反墮胎人士。

美國總統選舉將於今年11月3日舉行，基督教福音派教會的支持對特朗普爭取連任來說相當關鍵。與此同時，針對特朗普的參議院彈劾審理正在進行，他被控濫權及妨礙國會調查，已於上個月被聯邦眾議院彈劾，接下來將由參議院決定他是否應去職。一般認為，特朗普去職的可能性很小，因為參議院目前由他所屬的共和黨掌握多數。