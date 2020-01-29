參議院彈劾案緊鑼密鼓 民主黨布局傳喚證人 特朗普情勢告急?

彈劾特朗普在參議院走程序，民主黨人希望傳喚或發出傳票，要求至少4名現任或前任特朗普最高幕僚作證，包括博頓與白宮幕僚長穆瓦尼。民主黨人也希望參院審理彈劾案時能索取白宮紀錄，以支持他們對特朗普提出的指控。對此，參議院共和黨議員可能無能阻止。

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據法新社說，彈劾特朗普民主黨想傳證人， 米奇·麥康奈爾透露共和黨可能擋不了。

報道引述美國媒體消息，聯邦參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾昨天指出，審理總統特朗普彈劾案時，民主黨人可能可逼使共和黨人傳喚證人。數家媒體引述共和黨消息人士說法報道，民主黨人要求前國家安全顧問博頓（John Bolton）作證，米奇·麥康奈爾在閉門會議上告訴共和黨聯邦參議員，共和黨可能還無法掌握到足夠票數，以阻止民主黨傳喚證人。

在預計於31日舉行的投票上，53名共和黨參議員中必須至少要有4人倒戈，與47名民主黨人站在同一陣線，才能順利傳喚證人作證。民主黨人希望傳喚或發出傳票，要求至少4名現任或前任特朗普最高幕僚作證，包括波頓與白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）。

特朗普施壓烏克蘭協助抹黑民主黨對手拜登（Joe Biden）與民主黨人，據信博頓與穆瓦尼對此知情。特朗普遭控濫權扣住軍事援助，以施壓基輔當局滿足他的需求。根據媒體報導，波頓尚未付梓的新書手稿提到，特朗普去年8月曾跟他說，將持續凍結金援，直到烏克蘭總統澤倫斯基（Volydymyr Zelensky）的政府宣布將調查拜登，以及宣稱烏克蘭在2016年大選支持民主黨人的虛構說法。民主黨人也希望參院審理彈劾案時能索取白宮紀錄，以支持他們對特朗普提出的指控。

法新社說，如果民主黨人在31日爭取到傳喚證人所需的51張票，彈劾案審理將再持續進行兩周以上，而白宮希望彈劾案審理能在本周末結束，宣告特朗普無罪。共和黨人也能要求傳喚自己的證人，包括拜登與他的兒子韓特（Hunter），而韓特與烏克蘭有商業關係。

消息沒有提及共和黨參議員是否有立場跳槽支持民主黨傳喚憂慮。