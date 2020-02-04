美民主黨總統候選人初選首戰愛荷華遲遲無正式結果

美國總統選舉民主黨候選人黨內初選活動2月3日在愛荷華州首戰。不過首場爭奪的正式結果遲遲未能揭曉，組織者稱發現統計中出現難以吻合的數據，因此延遲發布正式結果。年紀最長的參議員桑德斯3日當晚稱自己首戰勝出，而只有38歲的競選人，曾擔任市長的布蒂吉格（Pete Buttigieg）也聲稱在首場角逐中看到了希望。

廣告 繼續瀏覽後續

民主黨總統候選人黨內初選活動3日在愛荷華州隆重登場。在愛荷華州可以爭奪的選舉人票雖然只有6張，但由於是首場角逐，因此常常具有風向標的作用，十分引人關注。但顯然由於統計數據中出現一些不合理的數字，組織者當晚宣布延遲公布正式結果。組織者否認選舉活動中出現舞弊，只稱是技術問題。

這種模糊狀態的結果是主要競選人各自感覺自己首戰告捷。78歲的參議員伯爾尼-桑德斯當晚宣布自己取得了“非常完美的勝利”，正如此前的各項民調預期。他表示，這一天顯示，特朗普時代開始終結。桑德斯競選團隊公布了自己的統計數據，認為從40%的投票站檢票情況看，桑德斯獲得28.62%的支持，而年輕的布蒂吉格位居第二，獲得25.71%的支持。

布蒂吉格本人也對自己的首場表現十分滿意。布蒂吉格一年前在美國全國政壇還不為人所知，但他相信自己可以在這次黨內角逐中一鳴驚人。他在當晚的集會上宣布：原本不可能的希望現在變成了不可否認的現實。

不過，從桑德斯競選團對的統計數字來看，在這次首場角逐中，原本人氣頗高的前副總統拜登只位居第四。

民主黨黨內初選首炮未能打響，令現任總統特朗普藉機嘲諷民主黨領導層作弊。特朗普本人應於周二晚間發表總統國情咨文。而民主黨推動的總統罷免程序可能也會在周三不了了之。