特朗普彈劾判決無罪 今料譏抨佩洛西 美總統大選走向現新迷

美國總統特朗普遭彈劾案昨天以無罪定案。此判決皆因美國共和黨在參議院佔據多數，才使佔據眾議院多數地位的民主黨彈劾主張歸於失敗。民主黨可能更陷災情，因眾議院主席佩洛西昨天當眾憤怒撕毀特朗普的國情咨文法律文件。特朗普今天發表講話，評論指美國總統大選未來走向受到影響，因為共和黨與民主黨在選舉問題上進一步敵對。

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據法新社報道是，參院審理彈劾案判決出爐，特朗普獲判無罪。

美國總統特朗普被控濫權和妨礙國會調查而遭國會眾議院彈劾後，經過聯邦參議院近3周審理，今天一如預期獲判無罪，將可續任總統，這料將有助他在年底大選爭取連任。

參議院必須有2/3議員同意判決特朗普有罪，才能讓他去職，但特朗普的共和黨同志在參院100個議席中佔了53席，因此這個結果早在預料之中。

針對指控特朗普濫權的彈劾條文，52位參議員認為應判特朗普無罪，48位說有罪，未達2/3門檻。對於指控特朗普妨礙國會調查的彈劾條文，則是53位參議員說無罪，47人說有罪，也未能通過。

法新社說，參院投票結果大致黨派壁壘分明，凸顯特朗普獲得大多共和黨同志忠誠支持，以及民主黨人對他厭惡之深。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）在表決前表態將倒戈，是唯一跑票的共和黨議員，他在第一項彈劾條款主張特朗普有罪。

73歲的特朗普獲判無罪並不表示民主黨主導的調查行動將終止，但將讓特朗普氣勢更盛，有利在年底的總統大選爭取連任。

法新社稱，特朗普被控濫用職權，意圖施壓烏克蘭調查他在總統大選可能遭遇的民主黨前副總統拜登（Joe Biden），而且妨礙國會調查此事，因此在去年底遭眾院彈劾，成為美國歷史上第3位遭彈劾的總統。他安全過了這關之後，將力爭在11月3日的大選贏得第2個任期。

美國聯邦參議院透過表決，宣判共和黨籍總統特朗普被控濫權及妨礙國會調查的兩項彈劾條文不成立。就此白宮方面表示，特朗普在彈劾審判中完全證明無罪及免責。據白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）說，參議院宣告無罪後，特朗普「很高興地把民主黨人可恥作為的最新一章化為往事」。

葛里向也指控在野的民主黨試圖影響今年11月的總統選舉，還問道「不會有現世報嗎？」

據法新社透露，特朗普6日將發表公開聲明。據特朗普昨天的一項推文說：「我明天中午12時將於白宮發布公開聲明，討論我國對這場彈劾騙局取得的勝利！」

法新社說，在共和黨全黨支持下，特朗普在參院兩次就他濫權和妨礙國會調查指控的表決中都獲判無罪。