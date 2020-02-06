美兩黨多名議員提名香港民主運動角逐諾貝爾和平獎

美國民主黨眾議員麥格文（James McGovern）和共和黨參議員盧比奧上周發表聲明，提名香港民主運動角逐2020年諾貝爾和平獎。兩人分別是“國會及行政當局中國委員會”（簡稱CECC）的主席和共同主席。CECC致給諾貝爾和平獎委員會的公開信，參與聯署的議員，在眾議院方面，尚有共和黨的史密斯（Christopher Smith）、民主黨的蘇奧茲（Thomas Suozzi）和馬林奧斯基（Tom Malinowski）；在參議院方面，參與聯署的也有民主黨的麥克萊（Jeffrey Merkley）、共和黨的丹恩斯（Steve Daines）以及楊格（Todd Young）。

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上述的議員統統都是CECC的成員。

CECC的聲明表示，提名香港民主運動角逐2020年諾貝爾和平獎的決定，系基於今年的抗爭活動“是令人印象深刻的有條理和有連貫性，儘管眾所周知運動是沒有領袖卻又富於彈性”。CECC敦促諾貝爾和平獎委員會了解“有無數無名無姓的個人不惜犧牲他們的性命、他們的健康、他們的工作、他們的教育，目的只是為了爭取一個未來更好的香港........對數以百萬計有勇氣和有決心、而又啟發了這個世界的香港人，這個獎將會是對他們的一個敬意”

在致給挪威奧斯陸的諾貝爾和平獎委員會的公開信中，上述的議員們指出，民主運動的參與者代表了香港社會多個階層－－學生、少年、退休人士、女士、教師、空中服務員、銀行職員、律師、社工、企業家、醫療專業人士、機場員工、外勞和公務員。這群抗爭者的活動，不但富有獨特性，而且無論在其數目、範圍以及創想力都令人受到啟發。這些和平抗爭活動利用了藝術、音樂、鐳射科技以及全港人龍手牽手。

示威者的五大訴求其實是有道理的：1，撤回逃犯修訂條例、2，成立對警察暴力的獨立調查委員會、3，撤回對所有示威被捕者的控罪、4，撤回將6月的示威運動定性為“暴動”、5，以一人一票真普選選出行政長官和立法會。

但這封信指出，香港政府不但拒絕透過對話解決問題，反而鎮壓和平的示威，甚至違反了聯合國對有關執法者使用武器的約章，對示威者採取過度和不必要的武力。聯合國人權委員會亦要求對這些事件展開調查，美國和英國已經停止向香港的警方出售群眾控制的器材。

他們最後在信中讚揚諾貝爾委員會過去的決心，在2010年頒發和平獎給劉曉波，而劉遭到不公平的禁錮和最終的逝世，在在提醒我們中國有太多人為了他們的人權敢於發聲而犧牲。

聯署的議員們說：“我們希望諾貝爾委員會將繼續照亮在中國爭取和平和人權的人，而我們相信香港的民主運動絕對是今年實至名歸的得獎者。”