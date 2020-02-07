布蒂吉格和桑德斯雙雙領先愛荷華州初選 民主黨尚未宣布勝選人

美國總統選舉民主黨在愛荷華州舉行的黨內首個初選投票三天之後，據該黨周四終於公布對全部選票的計票結果，布蒂吉格和桑德斯得票相當、並駕領先，但民主黨目前尚未宣布最終的獲勝者。

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美國民主黨3日在愛荷華州舉行首場總統選舉黨內初選, 投票結果原定當天出爐當直到周四、民主黨主席湯姆 佩雷斯呼籲要考慮重新計票幾小時之後，才公布計票結果。38歲的印第安納州南班德市前市長彼得·布蒂吉格異軍突起，得票26.2％，78歲的佛蒙特州國會參議員桑德斯成績相當，得票26.1％，與布蒂吉格雙雙領先。但因民主黨選舉移動軟件出現故障，在周四晚間民主黨並沒有宣布最終的獲勝者。

民主黨初選其他領先的兩名候選人，參議員沃倫以18.0％位居第三，而前總統奧巴馬期間的前副總統拜登則以15.8％的選票位居第四。拜登此前在選舉中的領頭位置被布蒂吉格取代。

據相關報道，愛荷華州在美國總統大選中共有6張選舉人票，僅佔總數的1%，但因它第一個舉行初選的州而具有特殊的影響力，決定了各參選人的勢頭。評論指民主黨此次初選即遲遲無法完成報票的尷尬失利，似乎預示未來競逐白宮之路更加艱難。