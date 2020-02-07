美國宣布擊斃阿拉伯半島基地組織頭目卡西姆 里米

美國周四(2月6日)宣布擊斃阿拉伯半島基地組織頭目卡西姆 里米（Qassim al-Rimi），該組織曾宣稱對多起反西方的攻擊事件負責，據信里米指揮了去年針對美國佛州彭薩科拉海軍航空站攻擊事件，該事件共造成三名美軍海軍士兵死亡。

廣告 繼續瀏覽後續

美國白宮在一份聲明中表示，美軍在總統特朗普授命下，成功在也門進行了一次反恐行動，擊斃“阿拉伯半島基地組織”頭目卡西姆・里米以及二號頭目艾曼・紮瓦希里（Ayman al-Zawahiri）。聲明指，里米控制下的該基地組織，對也門平民造成無法形容的暴力，並多次試圖發動針對美國及美軍的攻擊。他的死將進一步削弱阿拉伯半島基地組織及全球基地組織的實力，使我們距離消除這些威脅美國國家安全的組織更進一步”。

據悉，里米1990年代加入基地組織，基地組織發起對美國的9.11恐襲前就在阿富汗為本 拉登工作。他因密謀殺害美國駐也門大使曾被判入獄五年，後來從監獄中逃走。自2015年3月以來，基地組織利用也門局勢混亂之機加強了也門南部和東南部的控制。

據美國針對伊斯蘭教網站監測中心SITE周日表示，阿拉伯半島基地組織曾聲稱他們對12月初在佛州彭薩科拉美國軍事基地的槍擊事件負責，此次攻擊造成三名美國海軍水兵死亡。

美國外交曾高額美軍懸賞抓捕里米，2018年又將懸賞金從500萬美元增加到1000萬美元。

此外里米據指他還因參與對美國駐薩那大使館附近的致命攻擊、以及支持尼日利亞人阿卜杜勒·穆塔拉拉布在2009年聖誕節身藏炸藥企圖炸毀阿姆斯特丹-底特律航班，而受到財政部和聯合國的制裁。

法新社報道指，自美國總統特朗普上台以來，美國加強了利用無人機等方式打擊阿拉伯半島基地組織。此外美國增大了在中東地區反美組織頭目的擊殺，包括一月初在巴格達擊殺伊朗革命衛隊將軍蘇萊曼尼。