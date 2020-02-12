美民主黨總統選舉黨內初選，桑德斯在新罕布什爾州勝出

美國民主黨總統候選人黨內初選11日在新罕布什爾州舉行。根據檢票結果，聯邦參議員伯尼·桑德斯以微弱優勢勝出，緊隨其後的是年輕的前南本德市市長布蒂吉格和聯邦參議員克洛布徹。此前在全國民意調查中一直領先的前副總統拜登表現依然不佳，只位居第五。

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經歷了一周前愛荷華州初選首輪角逐檢票過程的混亂之後，新罕布什爾州的初選活動似乎比較順利。投票結果陸續揭曉。根據最新檢票結果，社會主義主張的聯邦參議員桑德斯一如預期，以２６％的得票率，領先其他對手。緊隨其後的是曾在印第安納州擔任南本德市市長的布蒂吉格，他獲得了２5％的支持。布蒂吉格可以說是這次初選活動中的“黑馬”。在此之前，他在全國政壇幾乎無人知曉，但在一周前的愛荷華州初選首輪投票活動中，他拔取頭籌，以極其微弱的多數，領先民調優勢候選人桑德斯。７８歲的桑德斯早在四年前已經經歷過民主黨黨內初選的洗禮，而３８歲的布蒂吉格則是首次出征。

這次初選活動的一個令人多有意外的結果可以說是在全國民調中一直領先各路對手的前副總統拜登。拜登在這次新罕布什爾州競選中位居第五位，可能只獲得了８％的支持。在此前民調中也擁有很多支持者的聯邦參議員瓦倫也表現一般，只以９％的得票率，位居第四。位居第三的是參議員克洛布徹，她獲得了２０％的支持率。

愛荷華州和新罕布什爾州雖然選舉人票不多，但因為是黨內初選角逐的開始，所以有一定的風向標作用。

新罕布什爾州角逐後，有兩名競選人宣布退出。競爭者由此前的１１位減少至９位。

下一場角逐將於２月２２日在內瓦達州舉行。不過，關鍵一戰可能更是３月３日的所謂超級星期二。屆時南卡羅來納州等十幾個州都將舉行投票。目前仍然坐觀事態的前紐約市長布隆伯格屆時將加入角逐。