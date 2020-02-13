籃神科比與愛女安眠加州墓園

美國 NBA傳奇球星布萊恩與愛女吉安娜已於上周長眠在離家不遠的加州新港灘（Newport Beach）私人墓園。公開追思會將於2月24日舉行，法新社說，時間地點別具意義。

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據法新社報道，Kobe吉安娜長眠加州墓園，追思日期意義深。

NBA傳奇球星布萊恩與愛女吉安娜已於上周長眠在離家不遠的加州新港灘（Newport Beach）私人墓園。公開追思會將於2月24日舉行，時間地點別具意義。

布萊恩（Kobe Bryant）和吉安娜（Gianna）1月26日搭乘直升機在洛杉磯附近失事，機上9人全數罹難。根據美國媒體曝光的死亡證明書記載，布萊恩7日長眠在科羅納狄馬（Corona del Mar）太平洋景觀墓園（Pacific View Memorial Park），葬禮以私人儀式舉辦。

布萊恩和吉安娜的公開追思會將於2月24日上午10時在史泰博中心（Staples Center）體育館舉行。

布萊恩遺孀凡妮莎10日在照片分享平台Instagram表達哀傷之情。她說：「我的腦袋拒絕接受科比（布萊恩）和吉吉（吉安娜）都已經離開的事實。」「就像我試着消化科比已經走了的事實，但我的身體拒絕接受我的吉吉再也不會回到我的身邊。」