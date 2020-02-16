傳希拉里或出山聯手彭博角逐總統大選 彭博團隊回應曖昧

美國將在今年11月3日舉行2020年總統大選。近日，右翼新聞網站“Drudge Report”報道稱，為提升選情，美國民主黨總統參選人、紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）正考慮與前國務卿希拉里合作，以邀請後者出任其副總統競選搭檔的方式，挑戰爭取連任的共和黨人特朗普總統。

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美國媒體“Drudge Report”2月15日引述接近彭博競選團隊的消息稱，彭博在考慮讓希拉里擔任他的競選搭檔。消息人士透露，據一次內部投票顯示，如若希拉里與彭博聯手將會是選戰中“令人生畏的力量”。據悉，希拉里月初在參加《艾倫秀》採訪時，稱她“可能”不接受以民主黨副總統候選人身份競逐總統大選，但也不能完全排除這一可能性。而自有關傳聞浮出水面後，彭博在推特上曾間接指，若身邊沒有具有才幹的女性，就不會有今天的成就。

針對這一報道引發的熱議和評論，彭博競選團隊的首席聯絡官謝切特（Jason Schechter）則回應稱：“我們正專註於（民主黨初選）選戰和辯論，而不是猜測副總統人選”。另據《福布斯》雜誌介紹，作為媒體和經濟巨頭的彭博身價約在620億美元，這則是今年所有宣布參加美國總統競選人士資產總和的約13倍。據悉，為了提高自己的支持率，彭博被指已在全美的電視廣告中投入了3億美元的推廣經費。針對傳言，希拉里的發言人未有即時回應媒體置評的要求。但一名稱了解她想法的消息人士則告訴右翼媒體福克斯新聞（Fox News）指，希拉里沒有對重回政壇關上大門，及她在認真考慮成為副總統人選的可能性。消息人士亦說：“她想回來”。

彭博於近日親自公布了其改革美國移民體系的計畫，承諾推翻特朗普政府執政以來所採取的幾項政策，並改革簽證制度，允許地方簽證，使美國的一些地區能夠解決經濟和社會需求未得到滿足的問題。分析人士指出，以全程自我出資而參加民主黨初選的彭博正在主導一場非主流的競選活動，目前對他來說重點是爭取“超級星期二”的14個州，這些州將於3月3日舉行投票。