美國國家過敏與傳染病研究所主任呼籲美國民眾不要因為新冠病毒躲避中國人
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美國國家過敏和傳染病研究所 （NIH）主任福西博士（Anthony Fauci）對《今日美國》報（USA Today）記者說，在新冠疫情爆發之際，人們不需要擔心購買中國產品、去中餐館用餐，也不需要躲避中國人。
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福西周一表示：無論何時如果人們有被病毒感染的風險，他們都有不同程度的恐懼，有些恐懼可以理解，有些則有點過度，包括NIH在內的政府機構正被緊張的人們打來的電話和發送電子郵件淹沒。
《今日美國》報道說：福西與美國食品和藥物管理局 （FDA）局長哈恩博士（Stephen Hahn）對美國人的建議還包括：冠狀病毒主要在空氣中人際傳播，中國製造的產品是“無生命的物體”，送到美國，不會有任何傳播病毒的風險，中國製造的藥物也是如此。
哈恩(Stephen Hahn)早前在一份聲明中表示，FDA監管的進口產品，包括來自中國的產品，都要經過FDA的審查，必須達到與國內產品相同的標準。
另據媒體報道：自武漢爆發新冠病毒，美國本土發現從中國返美的十幾位華人感染新冠病毒，一些在美華人過度反應，戴口罩上街；洛杉磯甚至有一位華人婦女，除了戴口罩，還用塑料袋把頭部蒙起來到超市購物。華人的行為引起美國民眾的恐懼和反感，各地都發生華人因此遭人毆打的事件。紐約、洛杉磯、舊金山等地的市長或民選官員，紛紛到華埠餐館用餐，呼籲民眾不要歧視華人。FDA也一再呼籲，美國目前沒有大面積感染新冠病毒的風險，人們不必反應過度。