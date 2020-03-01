墨西哥確診第4例新冠病毒感染 特朗普考慮關閉美墨邊界

墨西哥確診第4個新冠肺炎感染病例。與前三例一樣，這名感染的女子不久前也去過意大利。美國總統特朗普昨天表示，為防止新冠病毒疫情擴散，他“正在考慮”關閉美國與墨西哥的邊界。

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據中央社發自墨西哥市報道，墨西哥當局2月29日證實，境內1名年輕女性對武漢新冠肺炎病毒呈陽性反應，使得墨西哥的武漢肺炎確診增至4例，這4人近期全都去過意大利。



墨西哥衛生當局表示，新增案例是在北部科阿韋拉州（Coahuila）的1名20歲女性。她身上帶有病毒，但未出現癥狀。

科阿韋拉州政府說，這名女子最近曾前往意大利米蘭，目前已被居家隔離。



墨西哥當局還表示，另有8名疑似感染武漢新冠病毒肺炎，正在接受篩檢。



墨西哥另3起確診案例例，分別是在首都墨西哥市（Mexico City）的2名男性，和在北部西納羅亞州（Sinaloa）的1名男性。墨西哥當局昨天指出，3人據信全都去過意大利北部。



美國總統特朗普29日在白宮記者簡報會上表示，為防止武漢肺炎疫情擴散，他「正在考慮」關閉美國與墨西哥的邊界。



意大利衛生當局昨天29日宣布該國確診新冠肺病毒感染者累計1128人，累計死亡29人，其中的8人是在過去24小時內病逝的。這些死亡病例，分布在意大利北部的三個地區。

