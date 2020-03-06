美國1名臉書員工確診感染新冠病毒，辦公區將關閉

報道稱，感染者是該公司的一名承包商，最後一次出現在臉書位於西雅圖的體育場東辦公室的時間是2月21日。出於安全考慮，該辦公區將一直關閉，直到3月9日。此外，公司鼓勵該地區全部5000名員工本月剩餘時間在家工作。

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一位公司發言人4日晚間表示，“我們體育場東辦公室的一名承包商已被診斷出患有新冠肺炎。我們已經通知了我們的員工，並聽從了公共衛生官員的建議，將每個人的健康和安全放在首位。”

報道提到，截至4日晚間，華盛頓州已有10人死於新冠肺炎。衛生官員報告了至少39例確診病例，而231人仍在接受監測。

無獨有偶，除了臉書公司，亞馬遜公司也發現了確診病例。本周早些時候，亞馬遜西雅圖辦公區的一名員工新冠病毒檢測呈陽性。亞馬遜在一份備忘錄中向員工通報了這一事件，稱“該員工在2月25日(周二)回家時感覺身體不適，此後再也沒有走進亞馬遜辦公室。”

據美國約翰·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示，截至美東時間5日晚9點，美國各州公共衛生部門共報告新冠肺炎感染病例232例，死亡14例。與美國疾病控制和預防中心截至4日下午4時的數據相比，美國5日新增確診病例84例，新增死亡病例3例。