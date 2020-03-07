紐約州宣布進入緊急狀態

紐約州的新冠病毒感染病例上升，紐約州政府宣布進入緊急狀態。

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紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）3月7日中午在記者會上宣布該州進入緊急狀態。他說，紐約市的新冠病毒確診病例一天之內從5例增加到11例，皇後區也發現了確診病例。紐約州其它地區新增確診病例21例，使全州範圍內的確診病例上升到76例。

科莫州長說，有跡象表明，病毒正在紐約州蔓延。截止星期六，除紐約市和疫情相對集中的威斯特徹斯特（Westchester）郡之外，紐約州薩拉托加郡、洛克蘭德（Rockland）郡和納蘇（Nassau）郡也出現了確診病例。

科莫說，紐約州進入緊急狀態，政府就能動用更多的資源添購醫療物資，更加迅速地聘用人員去協助政府衛生部門對目前自我隔離的病患進行監督。

科莫說，紐約州衛生部門正在對疑似病例加緊排查。他說，“我們正積極地檢測。你發現的陽性反應越多越好”。

科莫解釋說，及時發現攜帶病毒的人是好事，因為可以對他們進行隔離，讓他人免受感染。

科莫沒有透露目前正在檢測的數量，只說有幾千個檢測結果尚未出來。

科莫說，州政府現在可以動用額外的三千萬美元經費，去擴大檢測範圍，為醫護人員購買口罩和防護服等設備。