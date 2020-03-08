武漢肺炎全美擴散 專家批白宮防疫遲緩混亂

美國武漢肺炎疫情持續擴散，且據信還有許多感染病例尚未篩檢出。專家表示，這歸咎於白宮對疫情的應變遲緩且混亂，錯失大好時機。

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《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，美國民眾陸續傳出生病但無法接受武漢肺炎篩檢的消息，受到廣泛關注。但這卻和美國總統特朗普描述的情況大不相同。

特朗普6日下午前往位在喬治亞州亞特蘭大市的美國“疾病控制與預防中心”（CDC）視察時說：“所有需要篩檢的人都能得到篩檢，所有需要的人。東西都準備好了。”

報導指出，美國正加速生產篩檢工具，但能進行篩驗的實驗室和設備仍非常有限。因此許多州即使有足夠的采檢工具，依舊對篩檢對象設下嚴格標準，以免實驗室接應不暇。

根據12位受訪的實驗室專家與衛生官員透露，美國當局過去長達6周的連串出錯、錯失良機和延遲行動，才造成美國目前篩檢武漢肺炎的能力短缺。

華盛頓智庫“全球發展中心”高級政策研究員柯寧戴克（Jeremy Konyndyk）曾在美國前總統奧巴馬政府時期觀察國際間對埃波拉（Ebola）病毒的處理，他指出，美國這回“顯然浪費時機，且無法彌補。你沒辦法把6周的疏忽補回來”。

柯寧戴克說：“若要歸咎誰，應該是怪白宮的應變不佳且混亂，又未能認清全局。”

美國境內目前已有至少400例武漢肺炎確診，其中19例死亡。報導表示，美國無疑還會有更多確診病例。