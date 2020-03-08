至尊公主號乘客船員可下船 轉軍營隔離14天

美國衛生部3月8日宣布，至尊公主號乘客與船員將可下船轉往美軍基地，接受武漢肺炎檢測並進行14天隔離。

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美國衛生部8日發出新聞稿表示，會與加州與地方政府共同合作，協助安排至尊公主號（Grand Princess）游輪上的乘客與機組員返回美國本土。

這艘船將暫時停靠舊金山灣的非商業港口。公主游輪公司（Princess Cruises）稍早透過推特表示，至尊公主號將停靠奧克蘭港（Port of Oakland）。

衛生部表示，至尊公主號上的成員將轉往聯邦軍事機構進行醫學檢查以及2019年冠狀病毒疾病檢測與隔離14天。

來自加州的約1000名乘客將安置在北加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）與米拉瑪陸戰隊航空基地（Miramar Marine Corps Air Station）安置，其他州的乘客將送到德州聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地（Joint Base SanAntonio-Lackland）或是喬治亞州杜賓斯空軍基地（Dobbins Air Force Base）進行強制隔離。

至於其他數百名外國乘客，衛生部表示正在與他們的原籍國密切聯繫安排包機撤離回國。

至尊公主號2月11日從舊金山出發前往墨西哥，21日返回舊金山，之後展開新的旅程前往夏威夷；一位71歲男性乘客從至尊公主號舊金山往返墨西哥的旅程返家後，於3月4日病逝，成為加州武漢肺炎死亡首例。至尊公主號於是提前返回母港舊金山，5日起困在舊金山外海。