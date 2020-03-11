好萊塢淫魔溫斯坦今將定刑 至少5年最長29年 受害者翹盼

紐約的一個由7名男子和5名婦女組成的陪審團裁定溫斯坦犯有強姦和性侵犯罪 A New York jury of seven men and five women convicted Harvey Weinstein of rape and sexual assault; in both instances, he was acquainted with the victim

前好萊塢影壇大亨哈維·溫斯坦（Harvey Weinstein）將在今天3月11日知道他的判決。溫斯坦先前在2月24日被紐約法庭宣判三級強姦、一級不法性行為罪名成立。據法新社消息，其徒刑將不得少於5年，最高則可高達29年。本月5日，溫斯坦已被送進紐約市、以獄囚與獄警頻頻遭受暴力事件聞名的里克斯島（Rikers Island）監獄。

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67歲的前電影大亨哈維・溫斯坦上月被判性侵罪名成立後，出現胸痛，送醫進行心臟手術後住院逾一周，上周才出院轉至雷克島（Rikers Island）監獄醫務室，溫斯坦於手術中裝了支架。

他的發言人猶大·恩格邁耶（Juda Engelmayer）9日又說，溫斯坦8日在雷克島監獄監獄中頭暈摔倒，疑有腦震蕩。恩格邁耶指出，溫斯坦走路不穩，而且在獄中沒有助行器。

溫斯坦律師團9日表示，溫斯坦在這起性侵案中，早已因承受“歷史性”的打擊，而且面臨多種健康問題。恩格邁耶指出，溫斯坦花很多時間思考自己的人生與所作所為，他說他不是好人，所以才會落得這般地步。

溫斯坦的辯護律師團隊致函主審法官柏克（James Burke）說，就算法官判下輕的刑期，67歲的溫斯坦恐也無法活到出獄，並稱實際上這就是終生監禁。

溫斯坦曾擔任《黑色追緝令》（Pulp Fiction）等知名電影的製片。歷經數周的審判，哈維溫斯坦在2月24日被判三級強姦、一級不法性行為罪名成立。當天「#我也是」運動讚揚這是歷史性判決，哈維溫斯坦團隊則表示打算提出上訴。

陪審團認為，哈維溫斯坦有罪的行為包括2006年對前製作助理海莉（Miriam Haley）強行口交，以及2013年強暴女星潔西卡曼恩（Jessica Mann）。

雖然掠奪性性侵（predatory sexual assault）等重罪罪名不成立，但11日判刑時，哈維溫斯坦仍面臨最高長達29年的刑期。