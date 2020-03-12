NBA一球員感染新冠病毒 宣布賽季中斷

美國體育界受到新冠病毒疫情衝擊。美國籃球聯賽NBA在一名球員感染新冠肺炎後，於3月11日宣布中斷這個賽季。剩下20來場沒比的賽，何時比，還沒有確定時間。

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據法廣駐洛杉磯特約記者皮亞-拉特（Loïc Pialat）引述多個信息源報道，NBA中招的球員是法國人魯迪-戈伯特（Rudy Gobert）。社交媒體幾個小時以來流傳的圖片顯示，周一在新聞發布會結束時，NBA猶他爵士隊（Utah Jazz）的中鋒，法籍球員魯迪-戈伯特（Rudy Gobert）開玩笑去摸記者們的麥克風尋開心。

據說，戈伯特開這個玩笑是針對 NBA為保護球員，要求媒體保持距離而開的。結果兩天後，格伯特成了NBA頭一位中標新冠病毒的球員。

猶他爵士隊在周三晚間比賽開賽前的幾分鐘，臨時宣布取消比賽。隨後，NBA跟着宣布，暫停本屆籃球賽季。沒有說剩下的20來場比賽延到什麼時候。

格伯特感染新冠病毒的事情還沒有被他的俱樂部證實。不過，格伯特在法國國家隊的同伴福爾涅（Evan Fournier）表示，他跟格伯特通了電話，他身體情況還好。

另有媒體報道，美國籃聯停賽，導致電視台無法賺取廣告費，一場賽事就涉及三百萬美元，總共估計損失應該上億美元。

幾乎同時，正在澳洲準備拍攝電影的好萊塢巨星湯姆-漢克斯宣布，他與妻子都被驗出新冠病毒陽性。澳大利亞昆士蘭州當局說，目前湯姆-漢克斯夫婦在澳洲黃金海岸大學醫院住院隔離。

據法新社3月11日的消息說，美國確診武漢新冠肺炎人數已經突破千人。特朗普宣布系列嚴厲措施，包括禁止從歐洲來的人員貨物進入美國30天。