美國新冠疫苗研發開始臨床實驗，首批志願者接受人體注射

“凱撒醫療集團華盛頓研究中心”(Kaiser Permanente Washington Research Institute)新冠病毒疫苗臨床實驗計畫研究團隊，16日總共為四位身體健康的志願者完成疫苗注射。

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“凱撒醫療集團華盛頓研究中心”(Kaiser Permanente Washington Research Institute)新冠病毒疫苗臨床實驗計畫研究團隊，16日總共為四位身體健康的志願者完成疫苗注射。

美聯社報導指出，自從新病毒引發的疫情從中國迅速蔓延到全球各國之後，“凱撒醫療集團華盛頓研究中心”研究團隊在破紀錄的時間裡，快速研發出疫苗。新冠病毒疫苗研究計畫主持人莉莎·傑克森(Lisa Jackson)指出：“我們大家現在都成了對抗新冠病毒的團隊成員，每一個人都想在緊急情況下貢獻一己之力。”

報導指出，首位接受疫苗注射的志願者，是在西雅圖一家小型科技公司擔任營運經理的43歲婦女珍妮佛·哈勒(Jennifer Haller)。哈勒接受注射之前接受訪問，談到疫情肆虐對當地民眾的影響時表示：“對我來說，這是一次非常難得的機會，可以做點事情。”

育有兩名子女的哈勒說，孩子們覺得媽媽參加疫苗臨床實驗“滿酷的”。

注射完成之後，哈勒笑容滿面地說：“感覺很棒。”在哈勒之後，其他三名志願者也依次完成注射。46歲的微軟公司系統工程師尼爾·布朗寧(Neal Browning)說，小小年紀的女兒為他志願參加這項實驗感到光榮。

這項實驗計畫共有45名志願者參加，志願者們將在相隔一個月的時間裡，先後接受兩劑疫苗注射。