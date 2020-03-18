疫情來襲：特朗普直接向美國人發錢應急

美國總統特朗普3月17日決定直接向美國人發錢，讓大家手頭立即有錢應付疫情。這是美國政府斥資上萬億美元撐經濟的一部分。美國股市出現反彈。

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特朗普政府推出超萬億美元試圖減弱疫情蔓延對經濟造成的衝擊。該計畫包括將錢直接給民眾。第一批政府援款大概1000美元，將打到個人的銀行賬戶。

美國財長姆努欽表示，這是總統特朗普下達的命令。特朗普政府想讓美國人面對疫情馬上手裡有錢應急。這也是他與國會洽談的刺激計畫的一部分。姆努欽建議在未來兩周，向國民支付總共2500億美元。如果，美國繼續國家緊急狀態，政府將在一個月後，再向國民支付總額5000億美元。

姆努欽還表示，特朗普將批准總共3000億美元的延期納稅，包括允許企業1000萬美元，個人100萬美元的延期納稅。特朗普政府的萬億美元刺激計畫，還援助小企業和救助受疫情衝擊嚴重的航空行業。

美國股市出現回升，道瓊斯指數漲5.2%，報2萬1千237點38點，標普500指數回漲6%，報2529.19點，納指回漲漲6.23%，報7334.78點。蘋果回漲4.4%，亞馬遜漲7.03%，奈飛漲7%，谷歌漲4.2%，Facebook漲2.34%，微軟漲8.23%。

美國目前有7165例確診病例，107個死亡病例。全球確診感染者已經超過20萬4000，死亡病例8232例。