病毒傳播不是他們的錯 特朗普呼籲保護亞裔美國社區

特朗普總統3月23日再次希望讓美國公眾放心，他說新冠病毒疫情不會持續太久。他還呼籲保護亞裔美國社區。媒體報道說，特朗普總統的經濟顧問和一些支持者對商業停擺等拉開社交距離的防疫措施造成重大經濟損失表示擔心。

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特朗普總統3月23日還在推特上呼籲保護亞裔美國人。他的推文說：“非常重要的是，要全面保護我們的亞裔美國社區，在美國也在世界各地。他們是出色的，病毒的擴散在任何方式和形式上都不是他們的過錯。他們正在與我們密切合作剷除病毒。我們團結在一起將會勝利！”

特朗普在白宮記者會上也重複了他在推特上所說的保護亞裔美國社區的話，他再次表示“病毒的擴散在任何方式和形式上都不是他們的過錯”。

在特朗普總統呼籲保護亞裔美國人之前，他把新型冠狀病毒稱為“中國病毒”的做法在美國引起了一些爭議，人們批評這樣會助長排外情緒和種族主義，對華裔和亞裔美國人造成傷害。特朗普上星期辯護說，他的說法是準確的，因為病毒源頭在中國，而且這樣做是為了反擊中國政府提出的美軍可能傳播病毒的指稱。

中國外交部發言人趙立堅本月指稱可能是美軍把病毒傳到武漢。美國對美方所說的這一“荒誕謠言”提出了強烈抗議。

中國駐美大使崔天凱3月17日接受美國AXIOS和HBO聯合節目的採訪時顯然跟趙立堅拉開了距離。崔天凱說，他仍堅持上個月說過的病毒來自美軍實驗室這類說法是“瘋狂言論”的立場。當被問到是趙立堅還是他代表中國政府發聲時，崔天凱回答說：“我是中國駐美國的代表。”他說：“我在此代表的是中國國家元首和中國政府。”對“中國病毒”的說法，崔天凱希望特朗普總統遵守世界衛生組織對疾病的命名方式，不要污名化。