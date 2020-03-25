蓬佩奧：“中共對我們的健康和生活方式構成了重大威脅”

美國國務卿蓬佩奧在國試聽會議記者招待會上表示：“中國共產黨對我們的健康和生活方式構成了重大威脅，新冠流行病清楚地證明了這一點。”24日在一個廣播節目中，蓬佩奧曾表示，是中國和伊朗官員一直在傳播毫無根據的嫁禍美國是病毒來源說法的原因。蓬佩奧說：“他們試圖逃避他們的領導人決策失誤所應承擔的責任”。

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美國國務卿蓬佩奧還表示，中國和伊朗人民在這場新冠病毒疫情中受到傷害最深。他們“最終都會追究本國領導人應對疫情不力的責任”。

蓬佩奧是在25日晚間“華盛頓觀察”廣播節目上講這番話的。該節目的主持人是保守派機構家庭研究委員會主席托尼·帕金斯（Tony Perkins）。蓬佩奧這裡所指的是中國政府在疫情爆發之初決策不透明，和伊朗政府一直不透明的做法。蓬佩奧表示，在這兩個國家中，“受到不透明和良知缺失危害最嚴重的是它們的人民”。

蓬佩奧說，在中國，中國政府掩蓋疫情傷害最深的是“中國武漢和湖北的民眾”。在伊朗，伊朗政府不承認疫情，在疫情發生後還繼續讓中國航班入境德黑蘭，給伊朗人民造成了嚴重的傷害。

蓬佩奧抨擊伊朗隱瞞武漢病毒 置本國和世界人民於更大危險中。他指出，伊朗官員知道他們不應該讓中國飛機入境，但因為不願意讓中國朋友不高興而沒有拒絕。他說，結果“受到最大傷害的是它們本國的人民”。

蓬佩奧表示，他目前擔心的是中共還在繼續隱瞞，不給世界提供防範疫情所需要的真實信息。他譴責伊朗、俄羅斯和中國進行的有關病毒來源的虛假宣傳活動。

蓬佩奧說：“來自俄羅斯、伊朗以及中國的這場虛假宣傳活動還在繼續，”“它們一直說病毒來自美軍，也說病毒或許是從意大利開始的，所有的說法都是要逃避責任”。

蓬佩奧對帕金斯說：“這場全球危機還沒有結束，我們現在需要確保每個國家都要透明，分享真實情況，讓地球村、讓全球的衛生系統、讓傳染病研究機構都能夠在此基礎上展開工作。”

美企將建新口罩廠，醫療供應鏈有望迴流美國？

蓬佩奧對此沒有做出具體的解釋。但是，路透社的報道說，美國官員上周表示，白宮準備通過行政令要求把醫療物資供應鏈從中國或其它地方遷回美國。

美國總統特朗普最近也表示，美國“在涉及我們自己生存物資方面，永遠不能依賴某個外國”。

中國外交部發言人耿爽星期三在北京表示，中國一直保持透明，與世界衛生組織和其它國家（包括美國）分享信息。耿爽在例行記者會上說，中方敦促美方停止把疫情政治化的做法，停止攻擊和抹黑中國的做法。