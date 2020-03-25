2萬億美元經濟刺激計畫 特朗普與國會達成協議 符合市場期待

路透社華盛頓消息指，美國白宮官員艾瑞克•猶蘭（Eric Ueland）周三早間稱，參議院和特朗普政府官員已經就一項大規模經濟刺激法案達成協議，以減輕新冠病毒疫情對經濟的影響。該刺激計畫的規模預計為2萬億美元。

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報道稱，艾瑞克•猶蘭對記者表示：“我們達成了協議”；報道續稱，經過數日談判後達成的這項刺激計畫規模預計達到2萬億美元。

隨後，參議院共和黨領袖麥康奈爾指出，周三稍晚將對新冠疫情經濟刺激法案進行投票。

路透社說，該協議的文本預計要到周三晚些時候才能公布。

外界原先預期，這套方案將包括一筆5,000億美元的資金，用於協助受創的行業，另外一筆規模相近的資金將用於直接支付最多達3,000美元給美國數以百萬計的每個家庭，同時還有一筆2,500億美元的基金用於擴大失業救助，另有750億美元資金用於醫院。

這套方案的目標是緩解疫情對經濟的衝擊，目前新冠病毒已經在美國造成660人死亡，超過50,000人染疫，成千上萬的商家關門，數以百萬計的勞工失去工作，同時疫情還迫使各州下令要求1億人足不出戶，相當於人口總數的三分之一。

刺激法案相關的資金，超過美國政府花在國防、科學研究、高速公路建設及其他自由裁量項目的支出。

對此，豐盛金融資產管理董事黃國英表示說：市場一直在期待，這就是為什麼只是短暫上漲。人們在獲利了結。

我們從央行那裡得到了這麼多政策(支持)，所以人們目前對於做空很猶豫。但他們知道基本面短期內會惡化，也不會大舉買入。他們要等出現更好的跡象。我認為一段時間之內將呈震蕩格局。

東京三菱UFJ國際投信首席基金經理人石金淳則稱：這肯定是個很大的數字，相當於美國國內生產總值(GDP)的10%左右，這應該能夠支撐股市及其他冒險交易。

這項利多已經很大程度反映在市場價格上，因此很難看到短線強勁大漲。中期而言，這個全球最大經濟體已經提出一套非常強大的財政及貨幣政策。在這麼多的政策援助下，我們可能已經見到美國股市底部。

這讓日本反應看起來非常遲緩。日本政府必須得加強行動，祭出大規模的財政刺激措施才能跟上其他國家。