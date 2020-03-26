美報復中國散播假消息國會提案向中國索賠

新冠病毒疫情背景下，莫斯科街頭出現的顯示美國總統特朗普和中國國家主席習近平的卡通。攝於莫斯科2020年3月23日

美國國會日前同一天引入兩項決議案，要求調查中國對新冠疫情的錯誤處理，譴責病毒源自美國的謠言，量化疫情對各國的損失，並進行賠償。根據美國刊物The Hill報道，美國印第安納州共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）24日引入跨黨派決議案，要求中國政府對早期不當應對新冠疫情的錯誤行為負責，包括刻意隱瞞疫情的假信息傳播、拒絕和國際衛生專家合作、對醫生和記者的內部審查以及惡意忽視少數民族健康等。

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此外，美國密蘇里州共和黨籍聯邦參議員郝利（Josh Hawley）同一日在參議院引入決議案，呼籲多國公共衛生官員展開國際調查，追究中國在3月11日以前如何加劇新冠疫情的全球大流行，對美國以及全世界人民造成傷害。

班克斯的決議案還引用英國南安普頓大學的研究表示，如果中國早三周對新冠疫情做出行動，全球的大流行可以劇減95%。

班克斯的決議案要求中國承認目前沒有證據顯示COVID-19並非源於中國、譴責新冠病毒源於美軍的謠言、撤銷驅逐美國記者的決定、釋放新疆集中營里的穆斯林等少數民族並停止強迫勞動，並且要求世界衛生組織總幹事譚德塞收回他對中國的誤導性讚美和支持。

郝利的決議案進一步提出更為切實的訴求，包括量化傷害，對美國和各國人民的健康和經濟損失，以及建立賠償機制。

據亞洲自由電台引述班克斯指出：“當中國共產黨擴大宣傳並試着怪罪美國，我們需要讓世界知道，中國對新冠疫情背負最終責任。他們讓全世界晚了兩個月的時間來準備應對疫情。我希望以此展開一場對話，討論如何讓中國對處理新冠病毒的疏忽負起責任。”

報道同時引述美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）中國問題專家葛萊儀（Bonnie Glaser）說：“很明顯，中國現在宣傳自己在抗疫中的積極行為和給予的國際援助，並遮掩疫情初期的真相。美國國會和行政部門的人現在努力告訴人們整個事件的全景，而不僅僅是中國宣傳的正能量。”

美國華盛頓的人權組織“公民力量”創辦人楊建利表示，中國外交部發言人趙立堅的美軍病毒論引起輿論大嘩和國際反制，這次的決議案雖無法律效力，卻是美國朝野搜集民意的重要方式，“在政府層面，以前給中國政府留個面子，包括特朗普一直講習近平是我的朋友。現在戰略已經改變，就是要追責，追究中國掩蓋疫情造成世界災難的責任，已經成為一個共識。它（中國？）不僅是簡單的推卸責任，而且會造成未來國際合作的困難、使疫情更多地蔓延”。