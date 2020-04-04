無癥狀感染者傳播病毒使美國新冠防疫政策急轉彎：由不提倡民眾戴口罩到建議戴口罩

美國不提倡民眾出門戴口罩的公共防疫政策出現急轉彎，總統特朗普周五在白宮每日疫情簡報會上說，由於發現無癥狀感染者正在傳播新冠病毒，聯邦疾病控制與預防中心（CDC）建議民眾外出前往公共場所時戴上口罩或以頭巾等將口鼻遮住。

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據福克斯電視（Fox）新聞網和ABC電視報道，CDC在當天的聲明中說，新冠病毒可以通過人與人近距離交往時傳播，例如交談、咳嗽、打噴嚏，甚至沒有表現出癥狀的人也可以傳播病毒，鑒於這些新發現，CDC建議民眾在無法保持社交距離的公共場所如食品商店、藥店等處，特別是在病毒社區傳播嚴重的地區，用布織品遮蔽面部。

數個星期以來，聯邦政府一直認為民眾只有在生病或有基礎病時才配戴口罩，CDC的新建議是重大的改變。

但特朗普在簡報會上說他自己不會戴口罩，稱無法想象自己坐在白宮漂亮的辦公桌前戴着口罩，並說自己在與各國政要舉行重要會談時不會戴口罩。

據報道，圍繞民眾外出時應否佩戴口罩的問題，白宮幕僚與衛生專家直到宣布新的建議前都存在分歧，支持全民戴口罩的一方認為，此舉有助防止新冠疫情擴散，但反對陣營擔心，這會讓民眾產生虛假的安全感，不重視更重要的防疫措施即保持社交距離和注意洗手，同時也擔心會令醫護人員的口罩供應更加緊張。

但CDC彙整呈送給白宮的內部備忘錄使這些爭論有了結果，CDC指出，許多證據都顯示感染新冠病毒卻無癥狀的患者，確實會將病毒傳染給他人。