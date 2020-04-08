特朗普重批世衛組織袒護中國 威脅暫停資助

美國總統特朗普周二（4月7日）推文，批評世界衛生組織（WHO）從美國得到大筆金錢資助，但行事以中國為中心，還表示要暫停向世衛提供資金。同一天稍後，媒體在白宮抗疫記者會上追問是否真會凍結捐助世衛組織時，特朗普態度似乎放軟僅強調會仔細檢視。世衛目前尚未就此做出回應。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普表示說，世衛之前呼籲繼續向中國開放邊境，但他慶幸自己沒聽從世衛建議。特朗普又批評世衛，錯過了提醒各國疫情大流行的時機。

法新社報道稱他稍早推文寫道：“世衛組織真的搞砸了。基於某些因素，資金主要來自美國，卻高度以中國為中心。我們會好好檢視。幸運的是，我否決他們早期提供對中國開放邊境的建議。他們為什麼給我們錯誤建議？”

1月23日，新冠肺炎疫情在中國廣為泛濫，並向國外蔓延，中國下令武漢封城之時，世衛當晚召開的緊急會議仍然拒絕宣布疫情構成全球公共衛生緊急事件。世衛此舉後來被批評為有意袒護中國，延誤國際抗疫的最佳時機。

之後在抗疫記者會上，被追問到美國是否真的會暫緩向世衛提供資金時，特朗普指他會先好好評估這一點，而沒有確認他會否把這番狠話付諸實行。據特朗普表示，美國提供世衛超過5800萬美元經費，換言之，美國對世衛的捐助“有很強大的控制力”。

針對美國境內的新冠肺炎疫情似乎攀升到“曲線”頂端，特朗普重申希望儘快恢復美國經濟活動。他還表示，他沒看見白宮貿易顧問納瓦羅在備忘錄中對冠狀病毒風險提出警告。

特朗普告訴傳媒，他不願談這一點，但美國疫情死亡人數可能遠低於預期。白宮新冠肺炎疫情工作組此前曾預測，疫情可能導致多達24萬美國人死亡。

外界還注意到，在記者會上，特朗普表示，儘管疫情帶來醫療安全方面的顧慮，但威斯康星州最高法院允許該州初選周二照常進行是正確的決定。他重申自己反對郵寄投票的立場，指這會導致欺詐性投票也被統計進來。

另據路透社報導指，目前還不清楚美國何時恢復更正常的運作。由於新冠肺炎疫情仍在繼續，美國大多數州仍處於封閉狀態，美國經濟受到重創。一些州的病例數量正接近可能的峰值，聯邦政府發布的社交疏離指引的截至時間是4月底。

彭博社則引述未具名知情人士報導，白宮已開始擬定讓美國經濟重回常軌的計畫，重點在儘可能普遍篩檢新冠肺炎病毒，由疫情平靜的較小城鎮開始，視情況逐步讓人民回復工作等日常生活。

知情人士向彭博社透露的訊息是，白宮希望能在30天內重啟經濟活動，也預期美國疾病控制和預防中心（CDC），還有其他政府公衛專家會反對，擔心再爆另一波疫情。

根據約翰霍普金斯大學統計，至7日全球武漢肺炎確診病例超過141萬例，8萬1259人死亡。其中美國確診數全球最高，超過38萬例，死亡達1萬2291人。另外，在7日，全美通報的死亡病例超過1700例，是疫情爆發後單日最高死亡人數。