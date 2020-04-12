拜登新奪阿拉斯加州 CNN民調其支持率大超特朗普

美國前副總統拜登再下一城，11日贏得阿拉斯加州民主黨總統初選。法新社報道說，在疫情影響下，阿拉斯加州改為郵寄投票，但在拜登競爭對手桑德斯8日宣布退選之前，該州選民已經寄出選票，換言之，桑德斯將瓜分部分黨代表票。不過，阿拉斯加州初選，拜登是明顯贏家，得票率為55.3%。另據CNN最新公布的民調，拜登的支持率目前也領先特朗普。

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報道稱，拜登目前共拿下1223張黨代表票，桑德斯915張，雖然參選人需要1991張黨代表票才能正式贏得候選資格，但在桑德斯退選下，已可認定拜登將代表民主黨出征挑戰共和黨籍現任總統特朗普。

昨晚，拜登再度呼籲桑德斯的支持者加入他的陣營。據法新社指出，多位退出民主黨初選的前參選人已紛紛替拜登背書，包括加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）、明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）以及印第安納州南本德前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等人。

4月8日，美國民主黨總統初選候選人桑德斯宣布退選。報道稱，在美國前副總統拜登取得民主黨內提名所需的黨代表票半數後，桑德斯與競選團隊通電話時做出了退選的決定。桑德斯說：“這是一個艱難又痛苦的決定，但現在新冠疫情已經讓他的競選造勢活動受到影響，身為聯邦參議員，也需要花更多時間專註對抗病毒。”

儘管要等到6月拜登才能湊足通過黨內提名門檻的黨代表票數，但桑德斯的退出等於讓路給拜登:，若沒有其他意外，拜登便是在今年11月與特朗普競爭美國總統大位的民主黨候選人。

路透社早些時候報道說，特朗普團隊認為，拜登代表的是陳舊年老的、持續親近中國共產黨政權的勢力，而且，對大多數美國選民而言，拜登的自由主義色彩太濃厚，而且他個人的精神狀況，以及他兒子在海外的商業活動都富有爭議，這使得特朗普勝券在握。

不過，若以美國有線新聞網絡（CNN）最新公布的委託SSRS民調公司展開民意調查結果顯示，特朗普團隊或許不應該這麼樂觀！

該民調公司在3日至6日以電話訪問形式收集1,002人的意見。結果顯示，拜登以53％比42％的支持率領先特朗普。

民調顯示，拜登和特朗普的支持率在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面為52％比43％，醫療健保方面是57％比39％，協助中產階級方面57％比38％，拜登在這些議題上均更具優勢。但在經濟方面，特朗普的支持率雖然有所減少，但依然以50％比46％的支持率稍微領先拜登。

特朗普近來頻頻現身白宮記者會解釋疫情，但言論不時惹來爭議，就此，《紐約時報》報道說“白宮的盟友和共和黨議員越來愈相信，記者會對總統的傷害大於對總統的幫助”。

據統計截至4月11日，美國境內染疫不治病患攀升至2萬463人，取代意大利大利高居全球之冠，確診感染者高達52萬6396人。