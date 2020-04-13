紐約州新冠病毒患病累計死亡破萬 州長：最糟階段已過

美國紐約州單日671人因感染武漢肺炎喪命，累計死亡破萬，但住院、插管患者數量基本持平。州長科莫自疫情爆發以來首次宣告最糟階段已過，同時警告紐約客不能太快鬆懈。他說不會馬上解禁，需要觀察一下其他國家有效做法。

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根據最新官方數據，紐約州累計1萬56人因感染2019冠狀病毒疾病不治身亡；12日671人喪命，單日死亡數連兩天降低，且是一周來首度降至700人以下。

科莫（Andrew Cuomo）一向強調不要在意逐日數據波動，他13日簡報時明確表示，單日死亡數“基本持平”。但這波疫情已奪走紐約州上萬條人命，遠多於2001年911恐怖攻擊事件全州2753死，帶來的痛苦與悲傷一直處在“恐怖水準”。

從住院患者與插管治療數量觀察，紐約州疫情的確有趨穩跡象。住院患者淨增數量3日平均值降至85人，創近一個月來新低；插管的重症患者數量日減21人，3天來兩度減少。

科莫說：“我認為，如果我們保持機警，疫情最糟階段已經結束，我們可以邁向恢復正常之路。”

為防止疫情惡化，紐約州政府3月22日起要求多數民眾盡量待在家，經濟大規模停擺。隨着疫情趨穩，科莫說，過去幾天他與新澤西、康乃狄克、賓州等州長商量如何讓經濟重上軌道，計畫跨州同步重啟經濟，但紐約州經濟恐需12到18個月才能恢復正常。

根據約翰-霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球188萬人感染新冠病毒、11.8萬人喪命，美國確診病例近57萬例、約2.3萬人死亡。紐約州政府數據顯示，全州確診日增6337例，總數達19.5萬例。

紐約州尚未擺脫疫情威脅，科莫說，每天約2000人確診後住院，即使扣除出院數字，仍有近1.9萬人住院治療，未來幾周還會有許多患者不治身亡。

簡報問答環節，科莫被問到對疫情最糟階段結束是否有信心，他回答“沒有”，重申紐約州疫情多項關鍵數據趨於穩定，但民眾如果不遵守防疫限制措施，疫情將再度惡化，“只要我們魯莽行事，2、3天後那些數字就可能竄升”。