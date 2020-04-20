加拿大發生近年最嚴重的槍擊案 已知16人死

加拿大發生近年最嚴重的槍擊案，警方指一名男子在東部新斯科舍省（Nouvelle-Écosse）冒充警員，殺害最少16人，死者包括一名女警。該名男子最後在與警員對峙期間在一個加油站被打死，但當局沒有解釋男子死亡的原因。他作案動機更是撲簌迷離。

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加拿大警方公布這名行兇的男子是51歲的沃特曼（Gabriel Wortman），從當地時間周六開始，他開車在新斯科舍省（Nouvelle-Écosse）不同地點先後向途人開槍，持續時間長達10小時。他行兇期間一度穿上加拿大皇家騎警的制服。警方又指他最先開着警車，之後換成一輛被他裝飾成類似警車的休閑旅行車。警方在此期間要求當地居民待在家中不要外出。

警方追捕期間，一名皇家騎警警員史蒂文森（Heidi Stevenson）中槍殉職，另有一名警員受傷。加拿大總理特魯多形容事件“悲傷”，新斯科舍省省長麥克內爾（Stephen McNeil）說，這是該省有史以來“最無理的暴行”。省長表示他作案動機不明。

當地警方最先在4月18日收到一宗槍擊案的報告，之後在社交網站發帖警告，兇手不是警察，但他身穿皇家騎警的制服。

發言人又說，沃特曼開車在新斯科舍省不同地方行兇，因此稍後可能會上調死亡數字。警方懷疑他作案早有準備，因他裝扮成警員還開了警車。

加拿大對槍械有嚴厲的管制，因此類似的槍擊案在當地並不常見。兩名加拿大年青人去年涉嫌殺害三人被捕，受害者包括一對分別從美國和澳洲到當地旅行的情侶。

魁北克省在1989年也發生嚴重槍擊案，當時一名槍手闖入一所學校的教室開槍，造成14人死亡。