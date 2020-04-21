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原油價格

美國原油彈回正值 但歷史性崩跌警示庫存危機幾個月內不會消失

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美國德州一座採油機。Un pozo petrolero en Cotulla, Texas, el 12 de marzo de 2019
美國德州一座採油機。Un pozo petrolero en Cotulla, Texas, el 12 de marzo de 2019 AFP/Archivos
作者： 夏榕

路透社華盛頓消息稱，美國原油期貨周二反彈回到正值區域，之前油價破天荒崩跌至負值，打擊了投資者。報道認為，油價崩潰突顯出全球範圍內的嚴重混亂，與此同時，道富環球稱，預計原油庫存危機至少在幾個月內不會消失，意味着現貨期貨將繼續反覆波動，今年內油價都將處於非常低的水平。

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美國原油5月合約昨夜跌至負區域，盤中一度至每桶負40美元，今天周二回升近39美元，但每桶仍僅報1.76美元。儲存空間不足以及燃料需求下降打壓油價至令人瞠目的低點。

據報道，美國原油5月期貨周一結算價報於每桶負37.63美元，當日跌幅高達306%。美國在俄克拉荷馬州庫欣的主要儲油設施預計將在幾周內裝滿。庫欣是西德克薩斯中質油（WTI）期貨合約的主要交割點。

據悉，該合約在周二交易結束時到期，屆時投資者不管價格如何也得結清頭寸。6月合約報每桶22美元，令市場感到欣慰。

不過隨着新冠病毒大流行和封鎖令全球經濟陷入癱瘓，油價崩潰突顯出全球範圍內的嚴重混亂，並預示着經濟難以迅速恢復增長。

路透社說，除了發出經濟信號之外，油價暴跌也給原油生產商帶來了難以承受的新壓力，並讓投資者擔心，如果負債纍纍的能源公司倒閉會導致信貸緊縮，或者如果交易商受到影響則會出現系統性融資危機。

外界注意到，在美國，隨着反對封鎖的抗議活動加劇，有關經濟重啟和復蘇速度的爭論已經蔓延至街談巷議。美國迄今是全球確診病例最多的國家。

衛生專家和議員們擔心，如果過早結束封鎖，美國可能面臨第二輪、甚至更加致命的疫情。而其他國家似乎傾向於採取謹慎的做法。

摩根大通資產管理全球市場策略師Kerry Craig對路透社說：“疫情導致需求減少，將使石油市場持續承壓”，“即使，或者如果，疫情防控措施在未來幾周放鬆，全球也會在一段時間內石油供應過剩--經濟恢復並回到足以保證需求強勁增長的速度可能非常緩慢。”

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