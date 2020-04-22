保美國人就業 特朗普宣布暫發綠卡60天

美國總統特朗普周二宣布，將暫停移民入境60天，以確保美國勞工的工作機會不會被移民搶走。這項措施主要目標對象為申請永久居留權“綠卡”的的外籍人士。

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特朗普說，在美國重啟經濟活動之際，暫停接受移民將使“失業的美國人排在求職隊列的首位”。 特朗普在白宮記者會上表示，“因病毒疫情而被解僱的美國人，如果被從國外湧入的新移民勞工代替，那是不對的，也是不公正的。必須首先照顧美國工人，”

對於外界質疑特朗普提及要遣返非法移民時，總呼籲移民應尋求合法途徑進入美國，這項措施卻拿合法移民開刀，特朗普則解釋，這項措施目的在確保美國勞工優先獲得工作，不會被新移民取代。至於是否會延長這項措施，將在到期前視情況再討論。

路透社報道，這項行政命令可能引發法律行動。 一資美國深政府官員表示，政府正在研究別的行動來因應那些受到美國移民政策影響的人，包括那些持有從事專業技術類工作的人士的所謂H-1B簽證的人。

尋求連任策略？

路透社分析認為，特朗普尋求在11月的大選中連任，而他2016年之所以在總統大選中勝出，部分是因為承諾要嚴格管制移民。批評者者認為他的這項宣布是利用疫情危機來實現長期尋求的政策目標。

根據美國勞工部統計，受到新冠疫情影響，截至4月11日為止，全美申請失業給付申請已達2203萬4000人，打破1982年秋季4週內270萬人申請失業給付紀錄。依據這項數據推算，美國失業率已經高達8.2%，超越1975年5月的7%歷史紀錄。隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續蔓延，美國申請失業給付的人數還將持續攀升。

美國因新冠病毒死亡人數增至4萬3200人，高居全球之首。