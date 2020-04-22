加州衛生局：一月份冠狀病毒已在美國流行

加利福尼亞州法醫對三名屍體解剖顯示，美國西海岸新冠病毒傳染早在今年一月。波士頓東北大學（Northeastern University）教授Alessandro Vespignani告訴法新社記者，這不足為奇，病毒傳播在一月底或二月初就開始了，而且是中國以外的傳染病例。

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法新社表示，21日晚，加利福尼亞州聖克拉拉縣的城市聖克拉拉縣(Santa Clara)政府公共衛生部門通報，有三名病人屍體解剖顯示，其實他們都死於新冠病毒。時間分別是2月6日、2月17日和3月6日。衛生部門負責人表示，潛伏期如在三到四個星期的話，美國西海岸的傳染鏈從一月初或一月中旬就開始了，而官方公布的第一例死亡病人時間是2月26日。

斯坦福大學醫學院醫學教授Jay Bhattacharya對法新社記者表示，起初，地方官員和醫生把一些病例歸常結為流感或肺炎，而今就要重新審定病人被傳染時間和真實的死亡人數。他還表示，真正死亡人數一定比45000要多。

《華盛頓郵報》引述當地衛生負責人Sara Cody表態報道說，加利福尼亞這三名死於新冠病毒的病人都沒有去過中國。

法新社記者表示，為什麼這三人死了這麼長時間才驗屍？法醫和地方衛生局負責人都把責任推給美國疾病預防控制中心(CDC)。地方官員向法新社記者表示，疾病預防控制中心一直到二月底還在堅持要檢測從中國回來的、有癥狀的病人。而從3月中旬開始，控制中心才放寬了檢測的範圍。

法新社記者還表示，武漢在2019年12月開始傳染，而美國是1月31日禁止14日內曾到訪過中國的外國人入境。通過驗屍表示，美國疾病預防控制中心（CDC）高層低估了傳染的風險，他們沒有防範那些無癥狀的傳染者。

紐約兩支遺傳學團隊做出的研究顯示，從今年2月中旬開始，美國東海岸也開始傳播新冠病毒，傳染源來自從歐洲返回的人群。而官方公布的第一個死亡病例是3月1日的死亡病例，這名女病患從伊朗返回美國。

對3月份從紐約回收的病毒基因組的分析使得重新認識冠狀病毒源成為了可能，因為病毒變異是定期發生的事情。

加利福尼亞州聖克拉拉縣的縣長（County Executive）、醫學博士傑夫·史密斯（Jeff Smith）把疫情傳染的時間推算得更早。她對法新社記者表示，我們希望找到其他死亡病例。新冠病毒很有可能從2019年12月就襲擊到美國西海岸了。