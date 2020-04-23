美國務卿批評後 中國否認有野生動物濕貨市場

針對美國國務卿蓬佩奧要求關閉“野生動物濕貨市場”，中國外交部發言人耿爽23日下午表示，中國根本不存在“濕貨市場”概念，且已立法全面禁止非法野生動物的獵捕交易和食用。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）22日稱，“野生動物濕貨市場”容易造成疾病滋生和傳播，可能是導致2019新型冠狀病毒疾病疫情傳播的重要因素，他呼籲中國等國家永久關閉濕貨市場，以減少對人類健康的威脅。

據中國外交部官網，耿爽下午在例行記者會回應時先澄清說，在中國根本不存在所謂的「野生動物濕貨市場」。事實上，中國沒有“濕貨市場”這個概念，人們常說的是農貿市場和活禽海鮮市場。這類市場銷售新鮮的魚、肉、蔬菜、海鮮等農副產品，也有少數市場銷售活禽。

他指出，這類市場不僅中國有，在許多東南亞國家和廣大的發展中國家也都普遍存在，與當地百姓的生活息息相關。“國際法並未對開設和運營此類市場有過限制”。

耿爽說，中國已經立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸和食用。中國的農貿市場和活禽海鮮市場，並不是野生動物交易市場；在中國農貿市場和活禽海鮮市場銷售野生動物是違法的，一旦發現將被取締並受到法律懲處。

他強調，中國政府始終將人民的生命安全和身體健康放在第一位。新冠肺炎疫情發生後，中國有關部門和地方政府進一步加強對農貿市場和活禽海鮮市場的管理，實施一系列嚴格的檢疫檢測，確保各項動物疫病防控措施落實到位。