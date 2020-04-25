“注射消毒劑療法”引嘩然 特朗普改口說為“嘲諷”媒體

周五24日，特朗普在白宮公開澄清“注射消毒劑治療新冠肺炎”言論。他表示，自己當時只是在嘲諷，向記者們拋出了問題。法新社指，隨後在記者追問下，他還表示，提出體內注射就是為了嘲諷不友好的媒體記者。特朗普一天前在記者會上稱，將消毒劑注入人體可治療新冠。此言一出，專家們紛紛出來闢謠，多數民眾也表示不敢置信。

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據法新社報導，23日在白宮記者會上，美國國土安全部科技事務副部長威廉·布萊恩表示，研究發現新冠病毒在強光高溫的條件下存活率大幅降低，還有部分消毒劑成分對殺死新冠病毒有較明顯效果。

美國總統特朗普馬上抓住重點，提出了一些“驚人”的治療建議。特朗普說，“我注意到消毒劑在一分鐘內就消滅病毒，僅用一分鐘。有沒有辦法可以向體內注射消毒劑，讓它進入肺部，對肺部產生很大影響，我認為這很有趣。” 這令坐在一旁白宮疫情小組成員黛博拉博士（Deborah Birx）尷尬不已。更尷尬的是，川普還補了一句：“我不是醫生，但我有一個好（指指自己的大腦）。”

特朗普驚奇發言立刻引起美國輿論嘩然，不少專家表示總統在記者會上的言論是在傳遞錯誤信息，擔心公眾在聽到他的建議後有可能會採取錯誤行動受到傷害。

滴露消毒藥水的生產商利潔時亦發表聲明，警告民眾不要注射他們的產品。注射消毒劑後，若不死於新冠肺炎，卻有可能因注射而死。

特朗普似也很在意批評，周五他尋求迴避他的言論，指人們將消毒劑塗在手部的消毒效果很好，因此公衛專家鼓勵民眾勤洗手，避免感染。他說，既然國土安全部的實驗顯示光線和陽光可殺死病毒，他才會建議國土安全部進一步研究，但他不是專家。

特朗普接著說，所謂注射消毒劑，只是一種諷刺性的提問，如同參加疫情說明會的記者們。他再次將這波言論的源頭推給假新聞，指自己只是諷刺。

在場媒體記者卻認為，他明顯是在向政府官員講話，而且語調上沒有嘲諷的口氣。

記者要求特朗普澄清自己並不鼓勵美國人照做，他說：“不，當然不是，這只是一個諷刺”。

法新社也援引即將成為特朗普對手、前副總統拜登較早些時候發推文說：“我很難相信我必須說這句話：請千萬不要喝漂白水！”

一加拿大網民RobAve也推特上寫道：“總統請自己先試試吧”。

僅23%美國人信特朗普

按周四公布的一項民調顯示，大多數美國人─其中包括壓倒性的民主黨人表示，在談到美國當前面對的醫療緊急情況時，他們不相信特朗普。

這項由美聯社及全國公共事務意見研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）進行的調查發現，只有28%的受訪者希望由特朗普、而非他們的州和地方政府來獲得病毒資訊；只有23%說他們對特朗普提供的有關新冠病毒訊息有着相當或更多的信任。

此外，有60%的民眾認為，特朗普應該更聽專家的話。

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據路透社統計，美國感染冠狀死亡病例今天已超過5萬1000人，在10天內翻了一倍，死亡總數為全球之最，已知確診總數則突破90萬大關。