土耳其援美醫療物資 埃爾多安致函特朗普強調團結

土耳其援助美國的醫療物資4月29日抵華盛頓，總統埃爾多安在致美國總統特朗普的信中強調，安卡拉是華盛頓“可靠且堅實夥伴”，將以各種可能方式“展現團結”。

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阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報導，運送醫療援助的土耳其空軍空中巴士A400M運輸機於當地時間28日晚間降落華盛頓近郊的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）。

跟隨援助物資抵美的埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）信函內容提到，在疫情危機和未來恢復期，“做為美國可靠且堅實夥伴，我們將會繼續以各種可能方式展現團結”。

土耳其捐贈50萬隻外科口罩、4000套工作服、2000公升消毒劑、1500個護目鏡、400個N95口罩、500個面罩。

埃爾多安強調，相信於後疫情階段的世局下繼續合作、密切協調並且展現夥伴關係極為重要，進行全球秩序需要的改革並且落實法規將有益處，尤其是在重建國際經濟方面。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）感謝土耳其送的防護裝備，強調美國“感激”土耳其的援助。

土耳其已對包括英國、意大利、西班牙等55個國家提供類似援助。

土、美關係於最近幾年內惡化，原因包括對敘利亞的立場分歧、土耳其銀行高階主管遭美國定罪、自我放逐美國的土耳其教士葛蘭（Fethullah Gulen）引渡案、土耳其扣押美國牧師布朗森（Andrew Brunson）、安卡拉對莫斯科採購武器等。