中國官煤有關新冠病毒可能來自美國，或許由美軍士兵去年帶到武漢的言論在中國國內獲得廣泛傳播，美國有線電視新聞網（CNN）周一獨家專訪了被指控為美軍“零號病人”的52歲的美國陸軍軍人瑪特捷·貝納西（Maatje Benassi）。 這是貝納西首次接受媒體的採訪，她披露她的生活因此發生了天翻地覆的變化，甚至因受到死亡威脅。

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她在訪談中透露說2019年10月18日她在武漢參加世界軍運會時不幸摔傷肋骨並造成腦震蕩，但堅持比賽結束以後才進行治療。不過，貝納西的上述言論與此前武漢金潭醫院院長張定宇的說法頗有出入，張定宇說有五名外籍運動員患有輸入性傳染病，均為瘧疾。

此外，CNN的報道還追蹤了一位被《紐約時報》定性為是陰謀論者但卻被中國官煤吹捧為調查記者的家住華盛頓特區的五十九歲的美國人喬治韋伯（George Webb），是他指控瑪特捷為把病毒帶到武漢的零號病人，他還在沒有任何證據的前提下指控病毒來源於馬里蘭州的美軍德特里克堡生物實驗室。而據介紹，馬里蘭州出現首例新冠案例的日子為3月16日。喬治韋伯昨天關閉了他的推特賬號。他在油管上發布的視頻也已消失。

法國《解放報》此前披露說，德特里克堡生物實驗室去年夏季因發生水淹而引發安全擔憂，曾經被迫關閉直到去年12月份才開始恢復運作。德特里克堡生物實驗室1969年前是美軍生化武器研究中心，這裡擁有世界頂尖級的P4實驗室，美國學者與武漢實驗室合作緊密。

美國北卡州大學病毒學專家，石正麗的主要合作者之一巴里克教授（Ralph Baric）在就病毒來源接受美國《新聞周刊》採訪時表示：“即使是武漢實驗室擁有的最接近新冠病毒的RATG13病毒，（也有學者懷疑該病毒是否確認存在）它們的同源性也僅為96%，4 %的病毒進化無論如何也是一個巨大的飛躍，所以唯一可以弄清病毒來源的途徑就是公開透明，對實驗室進行真正的調查。“不過 ，他表示相信中國政府不會接受，而且任何一個別的國家，就拿美國來說也不一定會接受。