特朗普認為北京“竭盡所能”讓他輸掉總統連任競選

美國總統特朗普周三在接受路透社採訪時表示，他認為中國對新冠疫情的處理方式佐證了北京“將竭盡所能”讓他輸掉2020年的總統連任競選。

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特朗普在白宮橢圓廳接受路透社採訪時就新冠議題表示，他正在考慮要給中國嘗到那些後果，他說，“我可以做很多事情”。

幾周來特朗普一直將新冠病毒在全球的大流行歸咎於中國。據路透統計，美國至少有六萬人死於新冠病毒，疫情也導致美國經濟陷入衰退，並危及特朗普連任總統的希望。

特朗普經常被外界批評沒有及早行動讓美國做好疫情擴散的防範，但他表示，中國本應可以對疫情有更積極的應對，讓世界更早了解病毒。

在被問及他是否考慮會採用關稅手段甚至註銷債務來對付中國時，特朗普沒有明確表態。僅僅表示，“有許多事情可以做，正在關注事態”。

他說，“中國將竭盡所能讓我輸掉這場選舉”，並稱他相信中國希望民主黨候選人拜登勝選，以便減輕他在貿易等問題上對中國的施壓。他說中國官員”不斷在動用公關手段，試圖顯示自己的無辜“。

本周三一位不願透露姓名的美國高官表示，特朗普與習近平3月底通話時達成就疫情的口水戰非正式“休戰”似乎已經結束。當時兩位領導人承諾將儘可能合作控制疫情。而最近幾天來，北京與華盛頓就新冠病毒起源和疫情防控再度展開言辭更加激烈的交鋒。

報道同時指，特朗普和其政府官員在提高抨擊中國的聲調時，並未直接批評習近平。特朗普此前曾多次稱習近平為其“朋友”。

美國總統大選11月3日舉行，據路透社與ipsos本周所作的調查，44%的美國登記選民表示會支持拜登，40%表示將會投票給特朗普，而只有43%的人表示贊同特朗普對新冠疫情的應對。