新冠病毒究責 專家：經濟和安全手段逼中國談判

在新冠病毒起源問題上,中國越來越處於重壓之下。多國政府都要求北京公開、透明地處理病毒起源問題。美國約翰-霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的新冠病毒疫情圖,去年12月在中國武漢發現的新冠病毒已擴散到187個國家或地區,通報近327萬起確診病例,並造成約24萬人死亡,歐洲和美國成為重災區。

土耳其阿納多盧通訊社(Anadolu Agency)5月1日引述英國和美國專家就對中國適用的國際制裁所作評析。其中,英國智庫亨利-傑克遜學會(Henry Jackson Society)法律專家阿姆斯壯(Samuel Armstrong)認為,有多達10種法律途徑可以針對新冠病毒而控告中國。

他說:“相關法規要求某國就疾病出現大流行的事態向世界衛生組織(WHO)進行通報,並於72小時內分享特定資料。中國顯然沒有盡到此一職責,這將會是任何控訴的核心基礎。”他表示,選項會因審判地點在國內或國際而異。

阿姆斯壯指出:“國際衛生條例(International Health Regulations (2005))”是任何可能的原告會據以着手的國際法關鍵文件。

由於經濟損失的計算有其複雜性,他認為,如何將損失量化,這會很困難,對開發中國家而言尤其如此。據估計,光是七大工業國(G7)的損失就達到至少4千億美元。

他表示:中國將試圖不去理會這些追訴,在可能情況下對管轄權進行抵制,這從中國在國際海洋法法庭(International Tribunal for the Law of the Sea)的紀錄不難得知,中國敗訴卻對判決不予理會。

阿姆斯壯強調:“為了追究中國的責任,舉世必須讓中國發現,不接受將會更得不償失。任何法律追討都得靠經濟和安全手段,把中國逼上談判桌。”

美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)史塔克頓國際法中心(Stockton Center for International Law)教授克拉斯卡(James Kraska)指出,拿新冠病毒造成的衝擊能否告得成中國,這要依賴各國對於外國主權豁免的態度而定。

他說:“在美國,外國享有主權豁免,除非該國進行商業活動,否則不能夠告上法院。”

克拉斯卡指出,中國將會基於它本身是主權國家而迴避管轄權,除非它同意接受裁定的約束。他指出:“中國違反國際衛生條例課以的法律義務,沒有通報病毒在中國境內的真實程度。中國蓄意隱匿資訊,因而危害到其他所有國家。”

他認為,中國將不會接受指控並且主張病毒是自然產生。克拉斯卡表示:“中國聲稱自己對於自然產生的病毒沒有責任,但是中國的罪責在於它隱匿病毒的作為,沒有針對它具傳染性和致命性的影響採取透明態度,導致各國風險大為增加。”但他提到,即使國際法院針對新冠病毒而裁罰,共產黨國家中國也不會尊重法治。

美國喬治城大學(Georgetown University)華爾希外事學院(Walsh School of Foreign Service)教授米勒(Paul Miller)對於有沒有哪一個國家能夠因為新冠病毒而告成中國抱持懷疑態度。他認為這是政治事件,不是法律事件。

米勒指出:“各國可能以限制貿易關係、點名羞辱、在聯合國通過決議、對雙向旅遊作出限制、將雙邊關係降級或採取其他象徵性手段來懲罰中國。但是我不知道有沒有什麼有意義或是具有強制力的法律機制可以讓哪個國家用來反制中國。”