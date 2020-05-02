美國科學家研究出新檢測方法 感染後24小時就能辨識

英國《衛報》報導，美國軍方僱用的科學家研發出新的新冠病毒檢驗方法，這項方法可讓帶原者在具有感染力、傳播疾病之前就被辨識出來。

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這可能是一項重大突破，計畫協調人希望這種血液檢測方式可在病患感染病毒後24小時內（在出現癥狀或被視為有傳播病毒能力數天之前），就偵測到病毒的存在。目前的方法要在感染約四天後才能檢測出病毒。

這項測試源自於美國國防高等研究計畫署（Darpa）快速診斷細菌戰和化學戰中毒的項目，計畫在疫情大爆發的時候迅速改變方向。

新的檢驗技術準確率達95%，有望在未來一周向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急核准使用。如果獲准，5月下旬就能在美國開始檢驗，初期每天可檢驗10萬人，最後可擴充到每天驗100萬人。

領導紐約西奈山醫院研究團隊的教授希爾凡（Stuart Sealfon）表示，“研究目的是為了開發和驗證早期病患血液對中共病毒的反應”。他表示，這種測試方式着眼於人體對抗中共病毒時的反應，應該會比當前使用的鼻腔采檢方式還快得到結果。他說，“因為身體在感染後，免疫系統的回應會立刻出現”。

美國國防高等研究計畫署Darpa生物和科技部門主任林格森（Brad Ringeisen）表示，“這個概念填補全球的診斷缺口”。他說，如果獲得FDA批准，可及早隔離感染者、切斷傳播鏈，扭轉當前局勢。