委內瑞拉一監獄暴動 造成至少47人死亡75人受傷

法新社消息，委內瑞拉反對派議員與人權團體表示，委內瑞拉西部一座監獄爆發暴動，已造成至少47人死亡、75人受傷。人權團體委內瑞拉監獄觀察組織形容這場暴力事件是“屠殺”，而委內瑞拉官方則聲稱死人是因為有人企圖大規模越獄。

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波圖格薩州選出的議員馬丁內斯對法新社說，“目前我們能證實死亡47人，75人受傷。” 發生暴動的洛斯拉諾斯監獄在波圖格薩州。法新社得到的一份軍方的報告稱，這座監獄犯人在一場“企圖大規模越獄行動”中開始破壞監獄周圍的安全圍籬，進而爆發暴動。報告還指出，監獄長也有受傷。

馬丁內斯表示，沒有企圖越獄行動，發生暴動是因為犯人無法獲得食物。自從爆發新冠病毒疫情之後，委內瑞拉監獄大幅減少了犯人家屬探視的次數，而監獄犯人通常能夠通過家屬探視而獲得食品和藥物。委內瑞拉監獄觀察組織指出，去年委內瑞拉監獄有97人死亡，其中70%是因為生病得不到治療而身亡。

根據委內瑞拉官方公布的數據，委內瑞拉目前新冠病毒確診病例為335例，死亡病例為10人。當局還表示委內瑞拉國內監獄目前尚未傳出確診病例。委內瑞拉反對派領導人瓜伊多則指責馬杜羅政府是在公開撒謊。