石油危機影響加拿大經濟

作為世界第四大石油生產國，加拿大為近來能源價格下滑付出了代價。因為油砂的提煉過程需要大量技術操作，所以在加拿大的石油化工廠的生產成本比其他地方要高得多。而近期世界原油價格的大幅下滑，對加拿大的經濟產生了重大影響，尤其是西部的艾伯塔省，那裡聚集了加拿大80％的石油企業。

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原油需求的放緩，以及沙特阿拉伯與俄羅斯之間的石油價格戰，對艾伯塔省來說是雪上加霜。不過，加拿大的這個省長期以來是石油鼎盛時期的行業典範，以至於全國各地的人蜂擁而至來此就業。在預算盈餘的情況下，地方政府甚至在2006年1月向每位居民寄去了350歐元的支票紅包。

如果說這些年來，挪威從石油收入中儲備了1萬億歐元的資金，那麼艾伯塔省只積累了一百多億歐元。甚至比資本為主的阿拉斯加還少。與近年來開始轉向投資石油以外的其他行業的得克薩斯相反，艾伯塔堅持選擇了化石燃料。以至於加拿大總理最近，對一位提問關於艾伯塔省職業再培訓計畫的新聞記者，大發雷霆。

面對艾伯塔省財政收入的下滑，中央政府猶豫是否提供援助。雖然加拿大總理已經承諾向艾伯塔省支付近10億歐元的資金，用於恢復一些老油井的生產。但是特魯多肯定了解，如果經濟能夠恢復增長，則還要花很長時間才能使資金再次流入石油業。

此外，面對新冠大流行而不斷支出的公共財政，加拿大政府可能不再有足夠的資金來補貼自己下金蛋的雞了。