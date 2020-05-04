蓬佩奧：大量證據表明病毒源自武漢實驗室 環時：拿出證據

法新社華盛頓消息，美國國務卿蓬佩奧周日稱“有許多證據”表明新冠病毒源自武漢的一個實驗室研究所，但他拒絕說美國是否認為病毒是故意釋放的。他還表示，為了得出結論，“情報機構仍在進行驗證”。

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報道指，蓬佩奧在美國廣播公司（ABC）「本周」（This Week）節目中表示“有大量證據表明這源自武漢一個實驗室”，他指的是新冠病毒。

蓬佩奧稱：“記住，中國有感染世界的歷史，他們也有管理不合格實驗室的歷史”，“這不是第一次因為中國實驗室的失敗而讓世界暴露在病毒面前。”他並指出，中國在疫情初期應對中試圖封鎖報道或放出假消息，“使全球許多人置身於危險之中”，強調稱“正如總統特朗普所言，要讓中國負責”。

蓬佩奧又說：“到目前為止，最好的專家似乎認為這是人為製造的。在這一點上我沒有理由不相信。”

前述說法與美國情報機構上周四的一份聲明矛盾。美國情報機構稱，新冠病毒並非人為製造的或經過基因改造的。

當採訪者指出這並非美國情報機構的結論時，蓬佩奧改口表示：“我看過情報機構的說法。我沒有理由相信他們弄錯了。”

他同時表示，為了得出結論，“情報機構仍在進行驗證”。

另據路透社說，美國國務院並未立即回復澄清蓬佩奧言論的要求。

路透社報道還說，中國官方媒體環球時報在回應蓬佩奧周日訪談的一篇社論中稱，蓬佩奧稱他對這一指控有很多證據，請他把這些證據拿出來展示給全世界，尤其是展示給他重點希望愚弄的美國人民。

社論稱，美國政府在以罕見的力度發動一場宣傳攻勢，試圖把當前全球抗疫的清晰畫面攪亂。