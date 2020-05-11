美將指控華駭客及間諜 想偷疫苗數據

美國聯邦調查局(FBI)及國土安全部將公開指控中國政府的駭客及間諜，試圖透過網絡攻擊等方法偷取美國新冠肺炎疫苗及療法研究數據。美國媒體預先獲得警告中方的文本草稿。

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《紐約時報》10日引述美國一份將於未來數日宣布的公開警告草稿，指中國透過網絡盜竊及非傳統人員，循非法途徑取得與疫苗、療法及病毒檢測相關的知識產權及公共衛生數據。非傳統人士是指從學術機構及私人實驗室偷取情報的研究人員及學生。

知情官員透露，美方公開指控中國政府駭客，是美國網戰司令部及國家安全局參與的震懾戰略一部分。

報道指出，美國方面近月加強打擊盜取知識產權的間諜活動，美國聯邦調查局人員數月來走訪不同大學講解它們容易成為間諜的目標。